Humaitá e Vasco disputam amistoso e intensificam preparação visando o Estadual

RIO BRANCO (AC) – A Câmara Municipal de Rio Branco deu início, na manhã desta sexta-feira (11), à primeira edição do projeto Câmara Itinerante, promovido no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Baixada da Sobral, na região da Praça da Semsur. A iniciativa tem como objetivo aproximar o Legislativo da população, promovendo escuta ativa das demandas locais e oferecendo diversos serviços gratuitos à comunidade.

Além da sessão parlamentar descentralizada, o evento conta com uma ampla programação de atendimento social, incluindo serviços odontológicos, jurídicos, emissão de documentos como a segunda via do RG, exames de saúde renal, e atividades recreativas para crianças. Também foi organizada uma feira com empreendedoras locais, que expõem e vendem seus produtos na área do evento.

O presidente da Câmara, vereador Joabe Lira, destacou a importância da iniciativa:

“Estamos entrando agora dentro dos bairros, dentro da comunidade, para ouvir. Queremos ouvir a população, ouvir as sugestões, ouvir os problemas que ainda existem em nossa cidade, para que juntos possamos construir as soluções”, declarou.

A ação conta com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da OCA Móvel, que está realizando atendimentos no local. Segundo Joabe, a proposta é expandir o projeto para todas as regionais da capital.

“Essa é a nossa primeira Câmara Itinerante, mas ela vai se estender para as demais regionais. É o início de uma grande ação que, eu tenho certeza, vai contribuir muito para o município como um todo”, afirmou o presidente da Câmara.

O evento já contava com grande participação popular nas primeiras horas da manhã e deve atrair ainda mais moradores ao longo do dia. O prefeito Tião Bocalom e secretários municipais confirmaram presença na programação.

