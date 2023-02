Hulk decide, Galo vence Patrocinense e está classificado no Mineiro

OGol

Atlético Mineiro e Patrocinense não saíram do empate em jogo disputado neste sábado, no Independência, pelo Campeonato Mineiro. Quando parecia se encaminhar para o empate em 1 a 1, Hulk definiu e marcou o gol da vitória alvinegro. Os outros gols saíram no primeiro tempo: Vargas abriu o placar e Réver, contra, marcou o outro gol da partida.

A vitória levou o Galo aos 16 pontos, ainda na liderança isolada do Grupo A e agora classificado para a próxima fase do estadual. O Patrocinense segue em terceiro lugar do Grupo B, com três pontos.

Igualdade no placar

O começo de jogo foi difícil. O Galo, com um time misto e desentrosado, errava passes no meio-campo o que dificultava a criação de jogadas. O Patrcionense, por sua vez, ficava encaixotado na marcação do Atlético e não conseguia sair com facilidade. Aos poucos, os mandantes foram tomando conta das ações. Pavón e Hyoran perderam chances para abrir o placar. Já mais a vontade em campo, o Galo abriu o placar com Vargas. Rubens recebeu passe e cruzou rasteiro para Vargas. O chileno fez boa jogada individual e bateu rasteiro, da entrada da área, para o fundo das redes.

O Galo tinha o jogo sob controle, mas tomou um susto aos 30 minutos. Daniel Costa foi até a linha de fundo e levantou na área e o zagueiro Réver, ao tentar cortar cruzamento, jogou para o fundo das próprias redes, empatando a partida. Com menos intensidade, os anfitriões ainda tentaram buscar o gol na primeira etapa, mas Nathan parou em Adilson e Réver na trave. Léo Santos, do Patrocinense, também perdeu boa chance.

Hulk decide no final

Nos quinze primeiros minutos da etapa complementar, o jogo perdeu em intensidade. O jogo ficou mais disputado e o Patrocinense ficou mais solto no jogo. No entanto, nenhuma grande chance de gol foi criada. Igor Gomes e Pedrinho arriscaram de fora da área, sem sucesso. Os visitantes chegaram na bola aérea, com Pedrão e no contra-ataque com Marquinhos do Sul.

Coudet, insatisfeito com o resultado, passou a colocar o que tinha de melhor em campo. Com Hulk e Paulinho em campo, o Galo tentou pressionar e empurrar o Patrocinense, mas as chances não eram criadas por parte do alvinegro. O Patrocinense passou a ter mais dificuldades e não conseguia chegar mais, nem nos contra-ataques. Sasha, recebeu passe rasteiro após boa trama entre Hulk e Edenílson, que finalizou por cima. De falta, o camisa 7 quase fez.

Não tinha outra pessoa para definir o jogo. Hulk, no último minuto de jogo, recebeu passe de Otávio, driblou e, com a perna direita, acertou chute indefensável para marcar o 2 a 1 e colocar o Galo na próxima fase do Mineiro.

