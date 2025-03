Homem tenta atropelar a ex e acaba contido por populares: “não sou bandido, sou corno ”

Armas, munições e colete balístico eram armazenados para possíveis confrontos entre facções criminosas; suspeito fugiu após deixar material no local

Um arsenal composto por quatro armas de fogo, munições e equipamentos de proteção foi apreendido por policiais militares do 2º Batalhão na noite desta terça-feira, 18, em uma residência em construção na Quadra 20B do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. O material, que incluía duas pistolas, um revólver calibre 38, uma carabina adaptada, 65 munições, uma capa de colete balístico e duas balaclavas, estava escondido no local e seria utilizado em confrontos entre facções criminosas que disputam território na região.

A descoberta ocorreu durante um patrulhamento de rotina, após um morador relatar a movimentação suspeita de um veículo Onix prata. Segundo testemunhas, um homem desceu do carro carregando um volume, entrou na construção e saiu de mãos vazias, fugindo em seguida para local desconhecido. Ao investigarem o endereço, os policiais encontraram o arsenal escondido.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Segunda Regional de Polícia Civil, que investigará a origem das armas e os responsáveis pelo armazenamento. A operação reforça a atuação das forças de segurança no combate ao crime organizado na região.

