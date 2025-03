Adolescente é assassinado com tiro no rosto em Rodrigues Alves; amigo confessa crime, mas alega acidente

Suspeito foi preso em flagrante e autuado por homicídio e tráfico de drogas; família contesta versão de que disparo foi acidental

O adolescente Ronicleisson de Jesus Freitas, de 17 anos, foi assassinado com um tiro no rosto na noite desta terça-feira (18) em Rodrigues Alves, no interior do Acre. O principal suspeito do crime, um amigo da vítima, se entregou na delegacia do município horas após o ocorrido e foi preso em flagrante. Ele alegou que o disparo foi acidental, mas a família de Ronicleisson contesta essa versão.

De acordo com o suspeito, a arma utilizada no crime, uma pistola 9 milímetros, pertencia ao adolescente. Ele afirmou que, ao receber a arma das mãos de Ronicleisson, apertou o gatilho sem querer, causando o disparo que atingiu o rosto da vítima. No entanto, uma parente do jovem negou que a pistola fosse dele, levantando dúvidas sobre a narrativa do acusado.

O delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, informou que Ronicleisson chegou à residência do suspeito portando aproximadamente 600 gramas de cocaína e a pistola 9 mm. Segundo o relato do autor do crime, o adolescente teria inserido uma bala na câmara da arma e acionado o ferrolho antes de entregá-la ao amigo, que disparou acidentalmente.

Durante as investigações, a polícia localizou parte da droga e, com a indicação do suspeito, apreendeu o restante do entorpecente, além de uma balança de precisão e munições. O jovem foi autuado pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas e será apresentado em audiência de custódia nesta quarta-feira (19), quando a Justiça decidirá sobre a manutenção de sua prisão.

O corpo de Ronicleisson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. O delegado destacou que o tiro atingiu a região do nariz e transfixou a nuca, causando a morte instantânea. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.

O caso segue sob investigação, enquanto a família do adolescente aguarda por mais esclarecimentos sobre as circunstâncias do crime.

