Homem morre após trocar tiros com a Polícia na Capital do Acre

Aconteceu nesta última sexta-feira, dia 18, uma reunião envolvendo as forças de Segurança do Acre e Policia Nacional Boliviana, do estado do Pando, na divisa entre os municípios de Epitaciolândia e Cobija, região de fronteira do Brasil com a Bolívia.

Devido os acontecimentos recentes envolvendo grupos criminosos do Brasil, que vem ‘invadindo’ o lado boliviano, as ações estão sendo realizadas de forma integradas com o Grupo Especial de Fronteira – Gefron, Giro, Choque, CPCães, e do Bope da Polícia Militar do Estado do Acre, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Do lado boliviano na cidade de Cobija, estará a Polícia Nacional da Bolívia, com suas respectivas unidades de combate ao crime e o tráfico.

Batizada de Operação Espelho o comandante da Polícia Nacional no Departamento de Pando, coronel Julio Renán Monroy, estará no comando do lado boliviano. No lado brasileiro, o tenente/coronel da Polícia Militar do Acre, M. Jorge, está à frente das ações, visando combater o narcotráfico, o confronto entre as facções criminosas, prisão de faccionados e levar segurança para a população da regional do Alto Acre.

Essas ações estarão sendo combatidas de forma intensa, principalmente voltadas à grupos criminosos que vem atuando na região de fronteira. Todos os comandantes são taxativos em dizer que o combate aos criminosos tende a crescer e que não tem prazo de validade para o término. “As ações e o dever é trazer o sossego do cidadão na região de fronteira. Estaremos mais constantes e intensivos contra esses delinquentes”, destacou o comandante da polícia boliviana.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários