Homem é esfaqueado pelo próprio irmão no interior do Acre

Rodrigues Alves, AC – A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, efetuou a prisão de dois indivíduos na comunidade Lagoinha, localizada às margens da BR-364, por envolvimento no tráfico de drogas. Um dos detidos era foragido da justiça, acusado de um homicídio ocorrido em abril do ano passado em Rodrigues Alves.

Durante a operação, foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes, balanças de precisão e apetrechos utilizados para a embalagem das drogas. A ação policial foi conduzida pelo Delegado Marcilio Laurentino, que destacou a importância da denúncia anônima e da colaboração da comunidade para o sucesso da investigação.

Além das acusações de tráfico de drogas e homicídio, os detidos são suspeitos de envolvimento em um assalto a uma lotérica na cidade de Rodrigues Alves, ocorrido no dia 15 deste mês. O Delegado Laurentino informou que as investigações sobre o roubo ainda estão em andamento, buscando estabelecer a conexão dos suspeitos com o crime.

A prisão dos indivíduos representa um passo significativo na luta contra o tráfico de drogas e a violência na região. A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso com a segurança pública e a justiça, incentivando a população a continuar colaborando com informações que possam levar à resolução de crimes e à captura de criminosos.

As investigações continuarão para identificar possíveis cúmplices e desmantelar outras redes de tráfico de drogas atuantes na região. A PCAC segue empenhada em garantir a tranquilidade e a ordem para os cidadãos de Rodrigues Alves e comunidades vizinhas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários