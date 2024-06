Polícia Civil do Acre prende condenado por estupro de vulnerável em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), prendeu na última terça-feira, 25, A.R.N.N., de 44 anos, condenado pelo delito de estupro de vulnerável, em Rio Branco.

Na ocasião do crime, A.R.N.N., que era cunhado da vítima de 12 anos de idade à época, aproveitou-se da ausência de todos na residência para oferecer R$20,00 à adolescente para terem relação sexual. Após a negativa da jovem, ele a ameaçou, afirmando que mataria seus familiares.

Diante das ameaças, a vítima foi ao quarto com o cunhado e foi forçada a praticar atos libidinosos com ele. Enquanto o ato sexual se consumava, a irmã da vítima e esposa de A.R.N.N chegou à residência, momento em que o autor correu para dentro do banheiro. Ao saber dos fatos, a irmã da vítima o expulsou de casa e o denunciou na delegacia.

A.R.N.N foi condenado a 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ele foi capturado no bairro Esperança pela equipe de investigação da DECAV.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários