Vítima teria pedido a arma ao suposto autor e, no momento da entrega, a arma acabou disparando, segundo relato dado ao delegado. Caso ocorreu no domingo (15), na zona rural de Mâncio Lima.

Por Iryá Rodrigues, G1 AC

O trabalhador rural Aldevir do Nascimento Rosas, de 42 anos, morreu após ser atingido com um tiro na cabeça, na noite desse domingo (15), na comunidade São Paulo II, zona rural de Mâncio Lima, no interior do Acre.