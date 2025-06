Homem com mandado de prisão em aberto é capturado após tentar enganar policiais em Brasiléia

Buscando integrar inovação, desenvolvimento econômico, inclusão produtiva e reconhecimento da identidade cultural local, o governo do Acre lançou oficialmente, neste sábado, 21, a 20ª edição Expoacre Juruá. A solenidade de apresentação da segunda maior feira agropecuária do Acre, foi realizada com almoço no hall de entrada do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O evento, que antecede a feira marcada para o período de 1º a 6 de julho, foi prestigiado pelo governador Gladson Camelí, secretários de Estado, deputados, parceiros que atuarão na organização da feira, empresários e lideranças locais.

O governador Gladson Camelí destacou sua expectativa quanto ao impacto econômico da 20ª edição, ressaltando o compromisso do Estado juntamente com parcerias como a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Associação Comercial Empresarial de Cruzeiro do Sul, Sistema S entre outros integrantes na realização do que considera o maior evento já promovido na região. A feira contará com grandes atrações nacionais e diversas oportunidades voltadas ao empreendedorismo e ao fortalecimento da economia local.

De acordo com o gestor, além de proporcionar lazer e diversão à população, a feira se consolida como uma importante vitrine para a economia local. “Isso é fruto de um conjunto de união, é um salto a mais para o desenvolvimento regional e do agronegócio para que possamos gerar cada vez mais emprego, renda e também cuidar das pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Além de termos novidades nas atrações, nós vamos ter a oportunidade de expor e receber novos visitantes que ainda não conhecem a nossa região, a região aqui do Juruá, para mostrar ainda mais o potencial que o nosso estado tem. Então, estou muito feliz”, destacou o governador.

Durante os dias de evento, Cruzeiro do Sul será o destino de produtores rurais, empresários, artistas e visitantes de diversas partes do país.

Ao lado do chefe do Executivo acreano, a vice-governadora Mailza Assis também esteve presente e ressaltou a relevância da feira. “Estamos diante de uma das maiores edições, isso é simbólico, histórico, e reforça o nosso compromisso e também confirma a responsabilidade e o compromisso do governo do Estado em valorizar as regiões. Esse evento fortalece a cultural, o negócio, o empreendimento, a produção”, afirmou.

Fazendo parte do lançamento, a vice-prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, reiterou a parceria com o Estado para impulsionar projetos que promovam o progresso da região. “Todos os anos a gestão vem sendo parceira de todos os eventos promovidos, nosso foco é fortalecer a feira e por determinação do prefeito Zequinha Lima todas as secretarias estão empenhadas e a disposição do governo do Estado”, reforçou.

A Expoacre Juruá 2024 alcançou uma movimentação financeira de R$ 36,6 milhões, representando um crescimento de 63,95% em relação à edição de 2023, que havia registrado R$ 22 milhões, esse ano a expectativa é bem maior.

Programação da Expoacre Juruá 2025 promete atrair público recorde

O governo elaborou uma programação diferenciada para receber o público da Expoacre Juruá 2025. No estádio Arena do Juruá, está sendo estruturado um espaço ampliado que contará com parque de exposições, arena de rodeio, palcos principal e alternativo, além de estandes que vão reunir uma ampla variedade de empresas e entidades. A expectativa é de que o evento registre um recorde de público ao longo dos seis dias de realização.

Acompanhe a programação completa da 20ª edição da feira:

Terça-feira, 1º de julho – Abertura oficial, prova dos três tambores e show nacional da banda Raça Negra;

Quarta-feira, 2 de julho – Prova team roping “laço em dupla” e show nacional com o cantor Gustavo Lima;

Quinta-feira, 3 de julho – Abertura do rodeio, Luta Nauas Combat e Show gospel com cantor Isaías Saad;

Sexta-feira, 4 de julho – Rodeio e Show nacional com o cantor Marcynho Sensação;

Sábado, 5 de julho – Cavalgada, Encerramento do rodeio e Festival Vila Kids;

Domingo, 6 de julho – Casamento Coletivo e shows nacionais com cantores Wesley Safadão e Eric Land.

O acesso aos shows será gratuito, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). A coleta dos donativos será feita pelo programa Mesa Brasil, que estará presente durante todos os dias da feira.

O que disseram

“Por determinação do governador, esse ano traremos novidades em várias áreas, houve mudanças no local do rodeio, que antes era ao fundo, e hoje nós vamos estar na área central, bem maior e mais confortável para a população, esse ano os cinco classificados da Expoacre Juruá 2025 estarão na Expoacre em Rio Branco, disputando uma camionete e uma vaga para o grande rodeio do Brasil, que é Barretos 2025. Fizemos uma seleção dos melhores peões e as premiações serão bem recheadas”, informa Marcos Pereira, chefe do escritório da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) em Cruzeiro do Sul.

“A Expoacre Juruá 2025 é uma grande vitrine de negócios onde é a expressão máxima de geração de economia, o turismo, serviços do comércio, indústria, tecnologia e agricultura estarão presentes nesse espaço, a indústria será ampliada, terá novidades, empresas industriais, estamos colocando também startups, criamos um espaço de tecnologia para a juventude, conectando o mercado de tecnologia, inteligência artificial, uma amostra desse campo de conhecimento para inspirar os jovens a entrar no mundo da tecnologia. E concluindo com um grande evento voltado para o mercado de games”, informa Assurbanípal Mesquita, secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

