PM prende dupla acusada de roubo e recupera moto no Belo Jardim

A Polícia Militar prendeu dois homens acusados de roubar uma motocicleta no bairro Belo Jardim, em Rio Branco, neste fim de semana. A ação rápida contou com o apoio de guarnições do 2º Batalhão e resultou na recuperação do veículo.

De acordo com a corporação, os policiais foram acionados pelo Centro de Operações da PM (Copom) após um casal relatar ter sido assaltado no Ramal São José. As vítimas informaram que estavam realizando entregas em uma moto Honda Biz branca quando foram abordadas por dois homens armados, que fugiram levando o veículo.

Com apoio de outras viaturas, foi montado um cerco na região. Pouco tempo depois, os suspeitos foram localizados e presos. A moto foi recuperada.

A dupla foi apresentada na Delegacia de Flagrantes e autuada por roubo, com base no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Eles também são investigados por envolvimento em outros crimes, incluindo suspeita de participação em homicídio.

