Grupo Axé Capoeira se prepara para realizar o IÊ VIVA MEU MESTRE 2025, maior evento de capoeira do Acre
Por Assessoria
O Acre será palco, entre os dias 24 e 28 de setembro, do IÊ VIVA MEU MESTRE 2025, considerado o maior evento de capoeira do estado. A programação acontece em Rio Branco e Epitaciolândia, reunindo mestres renomados, professores e centenas de alunos em momentos de aprendizado, celebração e valorização da cultura afro-brasileira.
O encontro contará com a presença de grandes nomes da capoeira mundial, entre eles: Mestre Barrão, presidente mundial e fundador do Grupo Axé Capoeira; Mestre Barrãozinho, vice-presidente mundial do Axé Capoeira, cineasta e pioneiro ao levar a capoeira para o MMA; Mestre Tony Vargas, do Grupo Senzala (RJ); DJ Capoeira, de São Paulo; Mestre Testinha, radicado no Canadá; Mestre Manhoso, da Paraíba; Professor Rato, de Pernambuco; e o produtor musical Matias, também de Pernambuco.
O evento também terá apresentações de danças típicas da cultura afro-brasileira, como coco de roda, maculelê, samba-reggae, colheita, afro e frevo. Todas serão coordenadas pela professora e coreógrafa Cristina Raquel, conhecida na capoeira como Graduada Pimenta. Essas manifestações integram a riqueza cultural do país e ganham destaque em momentos especiais como este, que reunirá grandes nomes da capoeira e das artes populares.
Programação oficial
Dia 24 (quarta-feira) – Epitaciolândia
A abertura oficial acontece no Centro do Idoso, com o batizado de cerca de 180 novos capoeiristas que receberão suas primeiras graduações.
Dia 25 (quinta-feira) – Rio Branco
Roda de abertura no Centro de Treinamento Axé Capoeira do Acre, localizado na Rua da Lua, bairro Sobral, reunindo alunos de todos os núcleos da capital.
Dia 26 (sexta-feira) – Rio Branco
Troca de experiências no Ginásio Álvaro Dantas (Ginásio Coberto), com aulão e roda de capoeira ministrados pelos mestres convidados. A atividade reunirá alunos de Acrelândia, Epitaciolândia, Brasiléia e Rio Branco.
Dia 27 (sábado) – Rio Branco
Considerado o ponto alto da programação, o Ginásio Coberto será palco do Campeonato Estadual de Capoeira, a partir das 15h, seguido pelo batizado de cerca de 400 alunos de Rio Branco e Acrelândia.
Dia 28 (domingo) – Rio Branco
Encerrando o evento, o Cine Teatro Recreio recebe uma noite cultural especial, com apresentações musicais de grandes referências da capoeira: Mestre Testinha, Mestre Tony Vargas, DJ Capoeira, Matias e o comando do Mestre Barrão, em um espetáculo de musicalidade que promete emocionar o público.
Realização e apoios
O IÊ VIVA MEU MESTRE 2025 é promovido pela Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre, com apoio da Secretaria Extraordinária de Esporte, Secretaria Estadual de Educação, Prefeitura de Epitaciolândia, Pontão do Ferro, Acre Gesso Sobral, Auto Posto Mercado do Bosque, Ótica Novo Estilo, Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, RK Suplementos Alimentares, Programa Acre pela Vida (SEJUSP), deputado estadual Nicolau Júnior, Farmácia de Manipulação Contém Vida, Malharia Kyomi e Visual Academia.
Epitaciolândia e Vila City avançam às semifinais da Série B Masculino de Futsal
Quartas de final seguem neste fim de semana; finalistas garantem vaga direta na elite da competição
O Campeonato Acreano de Futsal Série B Masculino conheceu, neste sábado (20), os dois primeiros classificados para as semifinais. No Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, o Epitaciolândia EC venceu o Montenegro por 3 a 1, enquanto o Vila City superou o Xapuri em uma partida movimentada, com placar de 5 a 3.
Com os resultados, Epitaciolândia e Vila City garantiram presença na próxima fase. Ainda restam duas partidas pelas quartas de final para definir os demais semifinalistas: Adesg x PSC e Capixaba x Rio Branco.
De acordo com o regulamento, os finalistas da Série B conquistam acesso direto para a Série A do estadual. Já o 3º e 4º colocados disputarão a repescagem contra os lanternas da elite, valendo outras duas vagas na divisão principal.
PSC e Café com Leite vencem na rodada de abertura da Seletiva
Duas partidas marcaram nesta segunda, 22, no ginásio Álvaro Dantas, a abertura da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte de Futsal. A competição será disputada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.
No primeiro jogo, o PSC derrotou o Preventório por 4 a 2 e no segundo confronto, o Café com Leite/Porto Acre bateu o Lyon por 6 a 5.
Mais dois jogos
A Seletiva terá sequência nesta terça, 23, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com mais dois jogos. Preventório e Lyon disputam a primeira partida e no segundo confronto o Café com Leite enfrenta o PSC.
Federação abre inscrições do Campeonato Estadual 2025
O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) abre nesta terça, 23, as inscrições para o Campeonato Estadual Adulto, no feminino e masculino.
“A diretoria da federação se reuniu e decidiu promover o Estadual. Estamos com as inscrições abertas até a próxima sexta (26) e a meta é fechar a temporada com uma grande competição”, declarou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.
Uma competição
A temporada de 2025 do basquete iniciou cercada de grandes expectativas, mas até o momento a FEAB conseguiu promover somente o Campeonato Estadual 3×3. O Estadual, dependendo do número de equipes, deve “salvar” o ano do basquete acreano.
