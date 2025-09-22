Alunos da Escola Cívico-Militar Joana Ribeiro Amed celebram o Dia da Árvore com plantio especial em parceria com Exército e Ibama

Por Wesley Cardoso

Em alusão ao Dia da Árvore, celebrado no último dia 21 de setembro, os alunos da Escola Estadual Cívico-Militar Joana Ribeiro Amed participaram de uma atividade especial que uniu aprendizado, cidadania e consciência ambiental. A ação aconteceu no Quartel do Exército Brasileiro, onde os estudantes realizaram o plantio de mudas, simbolizando o compromisso com a preservação da vida e o futuro sustentável.

A iniciativa foi fruto de uma parceria entre o Exército Brasileiro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e a Escola Joana Ribeiro Amed, proporcionando aos jovens um contato direto com a natureza. Mais do que uma ação simbólica, cada muda plantada representa um gesto de responsabilidade com as próximas gerações, reforçando a importância de atitudes simples que têm grande impacto no futuro.

O Dia da Árvore, comemorado em todo o país, ganha ainda mais relevância quando envolve a comunidade escolar, pois é através da educação que se formam cidadãos conscientes. Para os alunos, a experiência foi além do aprendizado em sala de aula: eles deixaram sua marca no presente e criaram raízes que crescerão junto com eles, fortalecendo valores de respeito, cuidado e amor pela vida.

A atividade também mostrou o compromisso das instituições envolvidas em transformar datas comemorativas em verdadeiros momentos de reflexão e aprendizado. O plantio ficará registrado como um marco que inspira a todos a cuidar do meio ambiente, lembrando que proteger a natureza é proteger o futuro de Epitaciolândia e das próximas gerações.

