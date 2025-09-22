Cotidiano
Alunos da Escola Cívico-Militar Joana Ribeiro Amed celebram o Dia da Árvore com plantio especial em parceria com Exército e Ibama
Por Wesley Cardoso
Em alusão ao Dia da Árvore, celebrado no último dia 21 de setembro, os alunos da Escola Estadual Cívico-Militar Joana Ribeiro Amed participaram de uma atividade especial que uniu aprendizado, cidadania e consciência ambiental. A ação aconteceu no Quartel do Exército Brasileiro, onde os estudantes realizaram o plantio de mudas, simbolizando o compromisso com a preservação da vida e o futuro sustentável.
A iniciativa foi fruto de uma parceria entre o Exército Brasileiro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e a Escola Joana Ribeiro Amed, proporcionando aos jovens um contato direto com a natureza. Mais do que uma ação simbólica, cada muda plantada representa um gesto de responsabilidade com as próximas gerações, reforçando a importância de atitudes simples que têm grande impacto no futuro.
O Dia da Árvore, comemorado em todo o país, ganha ainda mais relevância quando envolve a comunidade escolar, pois é através da educação que se formam cidadãos conscientes. Para os alunos, a experiência foi além do aprendizado em sala de aula: eles deixaram sua marca no presente e criaram raízes que crescerão junto com eles, fortalecendo valores de respeito, cuidado e amor pela vida.
A atividade também mostrou o compromisso das instituições envolvidas em transformar datas comemorativas em verdadeiros momentos de reflexão e aprendizado. O plantio ficará registrado como um marco que inspira a todos a cuidar do meio ambiente, lembrando que proteger a natureza é proteger o futuro de Epitaciolândia e das próximas gerações.
Comentários
Cotidiano
Jovem morre após cair de moto e quebrar o pescoço em ramal de Capixaba
Vítima de 23 anos não usava capacete; moradores relataram que ele havia consumido bebidas alcoólicas antes do acidente.
Um acidente fatal foi registrado na madrugada desta segunda-feira (22) no ramal da Pimenteira, zona rural de Capixaba, no interior do Acre. O jovem Vanderson da Silva de Souza, de 23 anos, morreu após perder o controle da motocicleta, cair e sofrer uma grave lesão no pescoço.
Testemunhas relataram que o rapaz foi visto ingerindo bebidas alcoólicas em um bar da comunidade. Após sair em direção à sua residência, ele não foi mais visto. Nas primeiras horas da manhã, populares encontraram o corpo caído no ramal.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas pôde constatar o óbito. Peritos do Instituto Médico Legal (IML) saíram de Rio Branco até o local para realizar os procedimentos de praxe e remover o corpo.
Segundo as autoridades, Vanderson não usava capacete no momento da queda, o que contribuiu para a gravidade do acidente. A polícia destacou ainda que é comum moradores transitarem nos ramais da região com motos adulteradas e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que aumenta o risco de acidentes fatais.
Comentários
Cotidiano
Bola de Ouro: Vinicius Junior fica em 16° no ranking de melhor jogador do mundo
Segundo lugar na temporada passada, o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, não conseguiu repetir o desempenho e ficou em 16º no ranking da Bola de Ouro de 2025. Apesar da premiação começar às 16h (de Brasília), a revista France Football adiantou os 20 primeiros colocados na lista dos melhores jogadores do mundo.
Na temporada passada, Vini Jr. marcou 24 gols e deu 16 assistências em 66 partidas, contando Real Madrid e seleção brasileira. Pelo time espanhol, o atacante conquistou a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, mas viu o Barcelona vencer os demais títulos na Espanha e o Paris Saint-Germain ser campeão da Liga dos Campeões.
O prêmio considera o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.
A votação conta com a participação de jornalistas dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa. Cada votante seleciona 10 jogadores em ordem decrescente de mérito, a partir da lista de 30 indicados, e os escolhidos recebem, respectivamente, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos. Em caso de empate, os atletas são separados pelo número de votos em primeiro lugar.
Veja ranking da Bola de Ouro
- 30º Michael Olise (Bayern de Munique)
- 29º Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- 28º Virgil Van Dijk (Liverpool)
- 27º Declan Rice (Arsenal)
- 26º Erling Haaland (Manchester City)
- 25º Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- 24º Fabian Ruiz (PSG)
- 23º Jude Bellingham (Real Madrid)
- 22º Alexis Mac Allister (Liverpool)
- 21º Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- 20º Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- 19º João Neves (PSG)
- 18º Scott McTominay (Napoli)
- 17º Robert Lewandowski (Barcelona)
- 16º Vinicius Junior (Real Madrid)
- 15º Viktor Gyokeres (Sporting/Arsenal)
Comentários
Cotidiano
Acre confirma foco de praga quarentenária em plantação de banana
O Governo do Acre confirmou a identificação de um foco da praga quarentenária moko da bananeira (Ralstonia solanacearum raça 2) em uma propriedade rural no município de Rodrigues Alves. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 22, pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), após notificação do Serviço Nacional de Aprendizagem (Senar).
A confirmação foi feita por meio de análises laboratoriais realizadas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/GO), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
O moko da bananeira é uma doença bacteriana que pode provocar a murcha e morte das plantas, comprometendo a produção e causando grandes prejuízos aos produtores. Diante da situação, o Idaf informou que já iniciou medidas emergenciais para conter a praga, entre elas a delimitação da área afetada, orientações técnicas aos produtores locais, fiscalização fitossanitária e aplicação de medidas de biossegurança, em conformidade com a Instrução Normativa SDA/Mapa nº 17/2009.
Produtores foram orientados a ficarem atentos a sinais como amarelecimento e murcha das folhas, escurecimento vascular no pseudocaule, rizoma e engaço, além de podridão seca dos frutos. Em caso de suspeita, devem comunicar imediatamente ao Idaf.
Veja a nota na íntegra:
O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf/AC), vem a público informar que, após notificação do Serviço Nacional de Aprendizagem (Senar/AC), foi identificado um foco da praga quarentenária presente moko da bananeira (Ralstonia solanacearum raça 2) em uma propriedade rural no município de Rodrigues Alves. A detecção da praga foi confirmada por meio de análise laboratorial realizada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/GO) do Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa) .
A praga é uma enfermidade bacteriana que afeta principalmente a cultura da banana, podendo causar sérios prejuízos à produção agrícola devido à murcha e morte das plantas infectadas. Essa identificação reforça a necessidade de medidas rigorosas de controle e manejo para evitar a disseminação da doença em outras regiões do estado.
O Idaf/AC está adotando todas as providências técnicas para a erradicação do foco identificado, incluindo levantamentos de delimitação da área, orientações técnicas aos produtores locais, ações de fiscalização fitossanitária e adoção de medidas de biossegurança, conforme Instrução Normativa SDA/Mapa nº 17, de 27 de maio de 2009. A colaboração da comunidade rural é fundamental para o sucesso dessas ações.
Recomenda-se que produtores e demais envolvidos na cadeia produtiva da banana fiquem atentos aos sintomas como: o amarelecimento e a murcha das folhas, o escurecimento vascular no pseudocaule, rizoma e engaço, bem como o escurecimento interno e a podridão seca dos frutos, comunicando imediatamente às equipes técnicas do Idaf ao identificarem quaisquer suspeitas da praga. Recomenda-se que os produtores adquiram mudas devidamente certificadas, provenientes de áreas livres de pragas.
O instituto reforça seu compromisso com a defesa agropecuária do estado e permanece à disposição para esclarecer dúvidas e prestar suporte técnico necessário.
Para mais informações, entre em contato:
Idaf – (68) 3215 3426
Ouvidoria – (68) 3221-3394 –
Instagram: idafacre
Gabriela da Silva Tamwing
Chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal do Idaf
Você precisa fazer login para comentar.