Galvez vence o 1º amistoso visando o Campeonato Estadual

A equipe do Galvez venceu o time do Sub-14 nessa segunda, 22, por 1 a 0, com gol da atacante Jack, no primeiro amistoso visando a disputa do Campeonato Estadual Feminino. A competição começa no próximo dia 5 e as Imperatrizes estreiam contra o Andirá, na Arena da Floresta.

“Fizemos um bom amistoso e isso é importante nesta fase de preparação. A ideia era ter um parâmetro físico e as atletas responderam da melhor maneira”, comentou o técnico Maurício Carneiro.

Elevar o nível

Segundo Maurício Carneiro, a chegada dos reforços irão elevar o nível do elenco para a disputa de um Estadual difícil.

“Nossa diretoria vem trabalhando para termos um grupo com qualidade. Isso pode ser decisivo porque teremos uma competição difícil e a nossa meta é o bicampeonato”, afirmou o comandante das Imperatrizes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários