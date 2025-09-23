fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Galvez vence o 1º amistoso visando o Campeonato Estadual

Publicado

43 minutos atrás

em

Foto PHD: Elenco do Galvez intensifica a preparação para o Estadual

A equipe do Galvez venceu o time do Sub-14 nessa segunda, 22, por 1 a 0, com gol da atacante Jack, no primeiro amistoso visando a disputa do Campeonato Estadual Feminino. A competição começa no próximo dia 5 e as Imperatrizes estreiam contra o Andirá, na Arena da Floresta.

“Fizemos um bom amistoso e isso é importante nesta fase de preparação. A ideia era ter um parâmetro físico e as atletas responderam da melhor maneira”, comentou o técnico Maurício Carneiro.

Elevar o nível

Segundo Maurício Carneiro, a chegada dos reforços irão elevar o nível do elenco para a disputa de um Estadual difícil.

“Nossa diretoria vem trabalhando para termos um grupo com qualidade. Isso pode ser decisivo porque teremos uma competição difícil e a nossa meta é o bicampeonato”, afirmou o comandante das Imperatrizes.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Epitaciolândia e Vila City avançam às semifinais da Série B Masculino de Futsal

Publicado

31 minutos atrás

em

23 de setembro de 2025

Por

Quartas de final seguem neste fim de semana; finalistas garantem vaga direta na elite da competição

O Campeonato Acreano de Futsal Série B Masculino conheceu, neste sábado (20), os dois primeiros classificados para as semifinais. No Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, o Epitaciolândia EC venceu o Montenegro por 3 a 1, enquanto o Vila City superou o Xapuri em uma partida movimentada, com placar de 5 a 3.

Com os resultados, Epitaciolândia e Vila City garantiram presença na próxima fase. Ainda restam duas partidas pelas quartas de final para definir os demais semifinalistas: Adesg x PSC e Capixaba x Rio Branco.

De acordo com o regulamento, os finalistas da Série B conquistam acesso direto para a Série A do estadual. Já o 3º e 4º colocados disputarão a repescagem contra os lanternas da elite, valendo outras duas vagas na divisão principal.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

PSC e Café com Leite vencem na rodada de abertura da Seletiva

Publicado

38 minutos atrás

em

23 de setembro de 2025

Por

Foto João Valente: Primeiros confrontos foram bem disputados

Duas partidas marcaram nesta segunda, 22, no ginásio Álvaro Dantas, a abertura da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte de Futsal. A competição será disputada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.

No primeiro jogo, o PSC derrotou o Preventório por 4 a 2 e no segundo confronto, o Café com Leite/Porto Acre bateu o Lyon por 6 a 5.

Mais dois jogos

A Seletiva terá sequência nesta terça, 23, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com mais dois jogos. Preventório e Lyon disputam a primeira partida e no segundo confronto o Café com Leite enfrenta o PSC.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Federação abre inscrições do Campeonato Estadual 2025

Publicado

39 minutos atrás

em

23 de setembro de 2025

Por

Foto PHD: Inscrições do torneio mais importante da temporada serão fechadas na sexta (25)

O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) abre nesta terça, 23, as inscrições para o Campeonato Estadual Adulto, no feminino e masculino.

“A diretoria da federação se reuniu e decidiu promover o Estadual. Estamos com as inscrições abertas até a próxima sexta (26) e a meta é fechar a temporada com uma grande competição”, declarou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.

Uma competição

A temporada de 2025 do basquete iniciou cercada de grandes expectativas, mas até o momento a FEAB conseguiu promover somente o Campeonato Estadual 3×3. O Estadual, dependendo do número de equipes, deve “salvar” o ano do basquete acreano.

Comentários

Continue lendo