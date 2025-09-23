Desafio Acre x Rondônia Sub-15 e 17 com datas definidas

O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, confirmou para os dias 1º e 3 de novembro o desafio entre Acre e Rondônia nas categorias Sub-15 e 17.

“Vamos realizar os jogos no Centro de Desenvolvimento, em Porto Velho, e no Tonicão. Nossa intenção é fortalecer ainda mais as categorias de base entre os dois Estados e esse é um primeiro passo”, afirmou Adem Araújo.

Maydenson e Chumbinho

Segundo Adem Araújo, Maydenson Costa será o treinador do Sub-15 e Eriano Santos (Chumbinho) do Sub-17.

“As convocações das duas seleções serão realizadas em outubro. Vamos garantir condições para um para um período de treinamento das duas equipes”, disse o presidente.

