Governo lança nota de esclarecimento referente a torre autoportante que foi a solo ocasionando problemas na radio digital

O governo do estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), lançou na tarde desta Segunda-Feira (06/09) uma nota de esclarecimento referente a torre autoportante que foi a solo ocasionando problemas na radio digital do Baixo Acre, a nota foi divulgada pela Secretaria de Comunicação do Estado através do site agencia.ac.gov.br.

Acompanhe a nota a seguir:

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), informa à sociedade e às forças policiais que uma torre autoportante de 95 metros, localizada no trevo de Senador Guiomard, sofreu danos graves durante a forte ventania registrada na região, na tarde desta segunda-feira, 6, indo a solo e ocasionando problemas na comunicação via rádio digital nos municípios que compõem a regional do Baixo Acre.

Equipes técnicas da Sejusp, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Perícias Técnicas da Polícia Federal e Polícia Civil agem conjuntamente para minimizar os danos e liberar o trecho provisoriamente interditado.

A Sejusp tranquiliza a sociedade e informa que todos os atos necessários ao reestabelecimento da comunicação estão sendo adotados de forma conjunta pelos entes envolvidos. Somente a partir dos relatórios das equipes de perícia será possível atestar as reais causas do incidente.

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública.