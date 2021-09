Cinco cidades do AC e uma vila ficam às escuras após temporal; torre de comunicação desabou e BR foi interditada

Após um forte temporal na tarde desta segunda-feira (6), cinco cidades acreanas e uma vila ficaram sem energia elétrica em alguns bairros. Os municípios de Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba e Vila Campinas ficaram às escuras. Uma torre de comunicação de 95 metros desabou em Senador Guiomard, no interior do Acre, e acabou interrompendo o tráfego nos dois lados da BR-317.

Com o temporal, fortes ventos se formaram e teve destelhamento de casas e comércios, queda de árvores e galhos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) informou que o acidente ocorreu no km 97 da BR-317. A PRF confirmou também que na hora chovia muito forte e com vento. As equipes ainda estão no local orientando os motoristas.

A Energisa informou que foi acionada para retirar os fios de energia do chão. Nenhum veículo foi atingido com a queda e ninguém ficou ferido. A distribuidora explicou que as cidades ficaram sem fornecimento de energia não apenas por conta da queda da torre de celular, mas, sim, por conta do forte temporal.

“Após o temporal, a Distribuidora recebeu um grande número de chamados emergenciais no call center. O sistema de contingência de atendimento foi acionado mobilizando um contingente adicional de mais de 100 profissionais, entre eletricistas e técnicos, para o restabelecimento de energia elétrica nos locais afetados.”

A Energisa disse ainda que a mobilização conta com um total de 30 equipes de manutenção, supervisores de campo e técnicos do centro de operação integrado responsáveis pelo controle e monitoramento de todo o sistema elétrico do estado do Acre.

Torre de celular cai durante temporal e interdita trecho da BR-317

O governo do Acre emitiu uma nota confirmando a queda da torre e informando a população que medidas já estão sendo tomadas para tentar resolver os problemas da comunicação e trânsito.

“O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), informa à sociedade e às forças policiais que uma torre autoportante de 95 metros, localizada no trevo de Senador Guiomard, sofreu danos graves durante a forte ventania registrada na região, na tarde desta segunda-feira, 6, indo a solo e ocasionando problemas na comunicação via rádio digital nos municípios que compõem a regional do Baixo Acre.

Equipes técnicas da Sejusp, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Perícias Técnicas da Polícia Federal e Polícia Civil agem conjuntamente para minimizar os danos e liberar o trecho provisoriamente interditado.

A Sejusp tranquiliza a sociedade e informa que todos os atos necessários ao reestabelecimento da comunicação estão sendo adotados de forma conjunta pelos entes envolvidos. Somente a partir dos relatórios das equipes de perícia será possível atestar as reais causas do incidente.

Paulo Cézar Rocha dos Santos