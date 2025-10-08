Brasil
Custo da CNH no Acre é um dos mais altos do país e exige até 8 meses de trabalho de uma família
Estudo da Senatran revela que desigualdade de renda coloca estado entre os mais penalizados para obter habilitação; Norte tem menor número de motoristas por habitante
Uma família acreana precisa trabalhar até oito meses e meio para conseguir juntar o valor necessário para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), caso destine 30% de sua renda mensal para esse fim.
A constatação é de um levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que coloca o Acre ao lado da Bahia como um dos estados onde o custo do documento mais pesa no orçamento doméstico.
O estudo, que utiliza o critério de saúde financeira da Febraban (comprometimento de até 30% da renda com metas), evidencia a profunda desigualdade regional. Enquanto no Distrito Federal, com renda média familiar de R$ 3,5 mil, o processo é quitado em cerca de um mês, estados do Norte e Nordeste – com rendas frequentemente abaixo de R$ 1,5 mil – veem a CNH se tornar um bem de acesso difícil.
Esse cenário tem impacto direto no número de condutores habilitados. De acordo com a Senatran, o Acre e outros estados da região Norte possuem entre 1 mil e 2 mil motoristas para cada 10 mil habitantes, um dos índices mais baixos do país.
A combinação entre renda familiar baixa e o alto custo do processo de habilitação cria uma barreira econômica que exclui grande parte da população do acesso à documentação necessária para dirigir legalmente.
Golpe da oração: call center que usava IA cobrava R$ 50 por reza prometendo curas e milagres
Golpe da oração: call center que usava IA cobrava R$ 50 por reza prometendo curas e milagres — Foto: Reprodução TV Globo
A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (8) 35 pessoas em Nilópolis, na Baixada Fluminense, suspeitas de integrar uma quadrilha que aplicava o chamado “golpe da oração”.
Segundo as investigações, o grupo operava uma central de teleatendimento que oferecia orações personalizadas em troca de dinheiro, utilizando um aplicativo de inteligência artificial (IA) para criar os textos religiosos.
De acordo com a delegada Isabele Conti, titular da Delegacia de Nilópolis e responsável pela investigação, o esquema funcionava há pelo menos dois anos.
“Análises das documentações apreendidas no escritório apontam que esse grupo recebeu cerca de R$ 3 milhões em apenas um ano de atendimento”, afirmou.
As orações eram produzidas por um aplicativo de IA, a partir de informações fornecidas pelas vítimas. As atendentes perguntavam sobre os problemas enfrentados — como doenças, dificuldades financeiras ou familiares — e solicitavam ao app uma oração específica para aquela situação.
O texto gerado era então lido para a vítima, que não sabia da produção artificial da oração. A pessoa então era cobrada em média R$ 50 pelo serviço.
A polícia descobriu que o grupo atraía vítimas por meio das redes sociais. Um pastor, apontado como líder da quadrilha, fazia postagens incentivando pessoas a entrarem em contato. Depois disso, a central ligava para os fiéis, alegando que estavam sendo procurados por “milagre” ou “revelação divina”.
Durante a operação, os agentes encontraram uma tabela com os preços das orações no escritório da central. Os suspeitos vão responder por estelionato e associação criminosa.
A Polícia Civil faz um apelo para que as vítimas do golpe procurem a Delegacia de Nilópolis para registrar ocorrência, já que o crime de estelionato exige representação formal da vítima para que a investigação avance.
O advogado responsável pela central de atendimento foi procurado pela reportagem, mas não quis se pronunciar.
Acre participa da ABAV Expo 2025, no Rio de Janeiro
A Associação Brasileira de Agências de Viagens, A ABAV, promove durante o dia 8 ao dia 10 de outubro, no Rio de Janeiro, a Abav Expo 2025, que reúne os principais nomes do turismo brasileiro e internacional.
Neste ano, a feira aposta em tecnologia, sustentabilidade e na valorização dos destinos nacionais. Empresários, agentes e visitantes têm acesso a experiências únicas que impulsionam o turismo no Brasil.
O secretário estadual de turismo do Acre, Marcelo Messias, destacou a importância do evento para fortalecer o segmento e fortalecimento do turismo para o etado por meio das empresas participantes.
“A ABAV Expo é uma vitrine fundamental para o turismo brasileiro. Em 2025, nosso foco é fortalecer parcerias, promover nossos destinos e investir na qualificação dos profissionais. É uma oportunidade única para mostrar a força do turismo do Brasil ao mundo.”, destacou Messias.
Um dos mais experientes empresários de agência de turismo no Acre, Rizomar Araújo, pontua a possibilidade de apresentar o estado para o mundo.
“Para nós, do Acre, estar na ABAV Expo 2025 é uma chance de apresentar nosso potencial turístico. Queremos atrair visitantes, investidores e mostrar que nosso estado tem muito a oferecer em cultura, natureza e negócios. Aqui, fazemos contatos, aprendemos e mostramos nosso orgulho acreano.”, frisou Araújo.
O agente da empresa internacional Golden Latin, Felipe Pinho, destaca o interesse internacional em conhecer as ofertas do Acre.
“Somos uma agência do Rio de Janeiro e temos clientes internacionais de todos os lugares que passaram a enxergar os produtos que o Acre tem a oferecer por meio da sustentabilidade. Hoje na rodada de negócios estamos conhecendo o pacote de observação de pássaros que só tem no Acre, um produto a mais a oferecermos”, disse Pinho.
A ABAV Expo 2025 segue conectando pessoas e destinos, fortalecendo o turismo brasileiro. Colocando o Estado do Acre como rota de buscas únicas por sua biodiversidade e do turismo de base comunitária.
Vídeo: Mulher é sequestrada no estacionamento de mercado em SP
Criminosos obrigaram a vítima a fazer transações bancárias e compras de cerca de R$ 4 mil
Uma mulher de 58 anos foi vítima de um sequestro relâmpago no estacionamento de um mercado na Avenida Engenheiro José Salles, na região de Interlagos, zona Sul de São Paulo. O caso aconteceu na tarde do último sábado (4).
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi rendida por dois homens armados e obrigada a entrar no veículo com os criminosos. Ela permaneceu cerca de 40 minutos sob o poder dos assaltantes, que a obrigaram a realizar diversas transações bancárias.
Durante o sequestro, os suspeitos fizeram compras com o cartão da mulher, somando aproximadamente R$ 4 mil, além de um pix, cujo valor não foi informado.
Após ser libertada, a vítima registrou a ocorrência em um distrito policial. Os criminosos fugiram.
O veículo foi localizado pela polícia ainda no mesmo dia, na Rua Professor Adib Cassab, na Cidade Dutra, também na zona Sul. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como roubo no 102º DP (Socorro).
*Sob supervisão de Carolina Figueiredo
Fonte: CNN
