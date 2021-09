PF faz operação em três cidades do Acre contra fraude à licitação e desvio de recursos

Estão envolvidos no esquema, um vice-prefeito e um vereador da cidade do interior do estado, que, segundo a polícia, se utilizam de laranjas para movimentar os recursos provenientes da prática dos crimes. O nome dos envolvidos não foi divulgado.

Segundo a PF, a investigação teve início no ano passado após o Tribunal de Contas do estado Acre informar que uma construtora em que a sócia recebia o auxílio emergencial e apresentava indícios de ter uma empresa de fachada, ou seja, pessoa jurídica criada para fraudar certames públicos e ocultar esquemas de desvios e lavagem de dinheiro.

A Operação Sand Castle teve por finalidade apurar a contratação de empresas que, embora legalmente constituídas, não contam com estrutura física e logística para implementar obras no município, ou seja, empresas de fachada, que ganharam o certame licitatório por meio de fraude à licitação, com objetivo de lavar dinheiro proveniente do desvio de recursos públicos, ocultando a verdadeira identidade dos sócios e causando prejuízo de mais de R$ 6 milhões ao município de Marechal Thaumaturgo, somente nos anos de 2017 a 2021.