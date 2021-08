Governo adquire e apresenta software de gestão pública direcionado a obras no Acre

Para otimizar a gestão das obras públicas no Acre, o governo do Estado adquiriu um novo software que integra todas as informações dos contratos de obras, garantindo uma gestão mais eficiente. A nova tecnologia foi apresentada aos servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) pelos representantes da empresa Softplan, nesta terça-feira, 31, em Florianópolis (SC).

“Fizemos uma demonstração técnica de uma solução muito especializada para a gestão das obras públicas que centraliza as informações e dá a transparência para toda a população do Acre, de como estão sendo investidos os recursos públicos do Estado nas obras de infraestrutura tanto civis como rodoviárias”, destacou Rafael Scala, executivo de contas da Softplan.

De acordo com o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar, o software irá possibilitar um monitoramento mais preciso das obras. E todos os cidadão e gestores poderão acompanhar o andamento das construções. A aquisição da ferramenta será um investimento de baixo custo em relação aos benefícios que irá proporcionar.

“O governador Gladson Cameli tem investido em tecnologia para que possamos melhorar o desempenho do serviço público. Com esse novo software, poderemos dar mais celeridade e transparência às obras de governo, pois a ferramenta possibilita o acompanhamento de todas as obras em tempo real. Viemos conhecer melhor essa nova tecnologia e fechar parceria, por ser uma contratação por inexigibilidade devido à impossibilidade de competição”, ressaltou Alencar.

Também participaram da comitiva do Acre a engenheira Carmen Morgana Silva e o diretor técnico Vinícios Otisuba, que puderam avaliar e tirar as dúvidas sobre o programa, que poderá ser utilizado na execução das mais de cem obras previstas para este ano. A previsão é de que em duas semanas seja iniciado o treinamento com todos os fiscais da Seinfra, para que no máximo em 30 dias se possa operar o sistema.

O software possibilita a composição dos orçamentos, gerenciamento dos contratos e o acompanhamento das medições de forma digital. Os engenheiros e fiscais das obras poderão utilizar a ferramenta para fazer a gestão dos contratos, acompanhar cronogramas, saldos e alterações, gerenciando a planilha de serviços e o andamento físico das obras, controlando as medições iniciais e de reajuste. O software é certificado por vários órgãos de controle do governo e já é utilizado em vários estados como Santa Catarina, Amazonas, Minas Gerais e Goiás.