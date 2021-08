Deputado Alan Rick destaca que até novembro INEP publica edital do segundo Revalida de 2021

O deputado federal Alan Rick (DEM), juntamente com a deputada professora Dorinha, – presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados -, reuniu-se na manhã de terça-feira, 31, com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o presidente do INEP, Danilo Dupas.

Também estavam presentes na reunião o Diretor de Avaliação da Educação Superior, Luís Filipe de Miranda, o Chefe da ASPAR MEC Marcelo Mendonça e o assessor especial Odimar Barreto.

Na oportunidade, o deputado tratou sobre o REVALIDA 2021. “Levamos ao Ministro nossa preocupação com o REVALIDA 2021 e pedimos ao INEP que divulgue o quanto antes a nota de corte da prova que já acontece neste domingo, dia 05 de setembro”, disse Alan.

Ainda de acordo com o deputado, o ministro Milton e o presidente do INEP justificaram que a demora para a divulgação da nota de corte devido às alterações que também serão feitas para adequar o edital ao regramento anterior, sem as três etapas eliminatórias de 2020.

“Até quinta-feira, dia 02, o INEP divulgará novo edital com a retificação ao edital vigente e a nota de corte única. Eu estarei lá junto com a Deputada Professora Dorinha acompanhando de perto!”, destacou o deputado.

Por fim, Alan ressalta que o INEP, durante a reunião, também anunciou que fará cumprir a Lei do Revalida e até novembro publicará o edital do segundo Revalida de 2021!

“Quero agradecer ao Ministro Milton Ribeiro pelo compromisso com a governança, gestão e transparência no MEC. Agradeço também o presidente do INEP e sua equipe que trabalharam incansavelmente junto com o diretor do SINAES Luís Filipe de Miranda para que o Revalida seja justo, periódico e legal. Na quinta-feira estaremos no INEP para a assinatura e divulgação do edital”, finalizou.