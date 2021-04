Por Willamis França

Em meio à crise de Saúde Pública que atinge nosso Estado por causa da pandemia do novo coronavírus, com a superlotação de leitos de UTI, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) apresentou um projeto de lei que propõe uma série de medidas mais duras contra as pessoas que promoverem aglomerações, como festas clandestinas em todo o Estado.

Segundo o projeto, quem descumprir as normas da Vigilância Sanitária, instituídas pelo poder público para controlar o avanço da pandemia, será responsabilizado nas esferas administrativas, civil e penal. A multa para quem promover festas na pandemia poderá chegar a R$ 744,00 e ainda estará sujeito à reparação de danos materiais ao Estado e à União caso o infrator cause ônus financeiro ao SUS. Em caso de servidores públicos, os mesmos estarão sujeitos a processos administrativos.

O projeto de lei do deputado tucano é muito oportuno, pois, visa evitar festas clandestinas em um momento em que o Acre e o Brasil vivem o seu pior momento da pandemia. O Acre registra 1.250 óbitos pela doença, enquanto o sistema de saúde como um todo entrou em colapso.

De acordo com Gonzaga, diante do cenário caótico instalado por causa da pandemia, é inadmissível que pessoas ainda promovam festas e aglomerações enquanto centenas de acreanos estão morrendo e outros internados em estado grave por causa da Covid.

“Estamos enfrentando o momento mais difícil na história da saúde do Acre não podemos aceitar que a irresponsabilidade de algumas pessoas aumentem ainda mais o risco de contágio, internações e mortes causadas pela Covid-19”, explicou o parlamentar tucano.

