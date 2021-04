O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, explica que após o conflito na fronteira, muitos retornaram para outros estados brasileiros e muitos conseguiram atravessar para o Peru usando outras rotas.

“Temos 30 imigrantes, identificamos a chegada de muitos, mas está tendo fluxo, chegam e vão embora. Maioria é africanos, cubanos, venezuelanos também. Os venezuelanos geralmente chegam pela rota do Peru, sempre dão um jeito de sair. A grande maioria dos que estavam na ponte voltaram para as cidades no Brasil, mas muitos conseguiram entrar [no Peru] clandestinamente por outras rotas”, diz.

Sobre o abrigo definitivo, o prefeito diz que começou a ser construído em gestões anteriores. Com a crise migratória em fevereiro, o governo federal destinou cerca de R$ 600 mil para conclusão do local e custeio da alimentação dos estrangeiros. O espaço foi equipado com dormitórios feminino, masculino e familiar; lavanderia; cozinha e outras instalações.