Gladson reafirma que tem vacina para imunizar 100% dos adultos com 2ª dose em setembro

O governador Gladson Cameli comemorou nesta sexta-feira (30) o resultado do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que mostra recuperação do emprego no Acre. “Resultado de todas as ações programadas. Os efeitos estão surgindo”, disse.

A infraestrutura é o que mais rápido gera emprego e renda. E, por isso, ele considera que o governo está no caminho certo.

Ao comentar a campanha de vacinação, o governador mantém a projeção de imunizar adultos nas próximas semanas. “O que tem de vacina contra Covid-19 já dá para vacinar 100% da população acima de 18 anos em setembro com a 2ª dose”, reafirmou.

“Ninguém faz nada só”, disse, agradecendo a todos, em especial aos profissionais da saúde.

Ele fez balanço da gestão e diz que há avanço em todas as áreas, segundo ele. Em vinte dias, por exemplo, começam as cirurgias eletivas, que em parte foram interrompidas por causa da Covid-19.

Gladson afirmou que pediu levantamento para pagar os fornecedores de saúde e dar início às cirurgias. (RAFM)