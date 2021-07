Mãe raspa cabeça para incentivar filho autista de 6 anos a cortar cabelo após ele perder o pai para a Covid no Acre

Atualmente ele faz terapias ocupacionais e alguns acompanhamentos com a ajuda de algumas entidades.

Muito apegado com o pai, Greicy diz que não sabe ainda como explicar ao filho que ele morreu. Quatro meses após a morte do marido, ela decidiu mudar de casa. A dona de casa disse que não soube lidar com as lembranças que a antiga casa lhe trazia. Por muitas vezes, ela conta que Júnior fugiu de casa, percorrendo o mesmo caminho que o pai fazia em busca de achá-lo.