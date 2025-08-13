Geral
Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira em Porto Acre
Na manhã desta quarta-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Porto Acre, prendeu S.K.T.O., de 28 anos, em uma clínica particular localizada na Vila do Incra, por volta das 9h.
A prisão ocorreu no âmbito da Operação Shamar, deflagrada em todo o país de 1º de agosto a 4 de setembro, com foco no combate à violência doméstica e ao feminicídio.
De acordo com as investigações, o homem é acusado de descumprir medida protetiva e agredir sua ex-companheira. Após a confirmação da ocorrência, a equipe policial se deslocou até o endereço e efetuou a prisão.
A Polícia Civil reforça que a ação integra os esforços para garantir a segurança das vítimas e a aplicação rigorosa da Lei Maria da Penha, mantendo tolerância zero contra qualquer forma de violência doméstica.
Polícia Civil recupera produtos furtados e apreende arma de fogo em Tarauacá
Na tarde desta quarta-feira, 13, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou diligências que resultaram na recuperação de produtos furtados e na apreensão de uma arma de fogo. A ação é fruto da investigação de um caso de furto qualificado ocorrido dias antes na cidade.
Durante as investigações, a equipe policial identificou e localizou o autor do crime, que confessou ter vendido os objetos a uma mulher por R$ 120. Com essa informação, os policiais foram até a residência da suspeita de receptação, que negou a acusação, mas apresentou comportamento nervoso e agressivo.
A equipe, então, passou a monitorar o local de forma discreta e observou a mulher sair carregando uma sacola e entrar na casa de uma vizinha. Ao retornar para sua residência, os investigadores se dirigiram à casa da vizinha, que autorizou a entrada para averiguação, afirmando não haver ilícitos no local. No entanto, ela também demonstrou nervosismo e tentou restringir o acesso da equipe a determinados cômodos.
Durante a vistoria, os policiais encontraram, dentro de um guarda-roupa, um revólver calibre .32, além dos objetos furtados. Diante dos fatos, as duas mulheres receberam voz de prisão pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, sendo conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.
Operação Centrália: PF combate queimadas criminosas que devastaram 480 hectares EM Rio Branco (AC) e Boca do Acre (AM)
Investigação aponta incêndios intencionais para formação de pastos ilegais em Boca do Acre; danos ambientais chegam a R$ 35 milhões
Com informações da PF
A Polícia Federal no Acre deflagrou nesta quarta-feira (13/8) a Operação Centrália para combater um esquema de crimes ambientais envolvendo queimadas de grande escala na região de Boca do Acre (AM). Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em propriedades rurais nos municípios de Rio Branco (AC) e Boca do Acre (AM).
O estrago ambiental
Área queimada: 480 hectares (equivalente a 450 campos de futebol)
Danos estimados: R$ 35 milhões, segundo laudo da PF
Motivação: Investigação aponta que as queimadas criminosas visavam abrir pastos ilegais para criação de gado, sem autorização ambiental
Ação da Justiça
Diante da gravidade dos crimes, a Justiça Federal determinou:
- Bloqueio de contas bancárias dos investigados
- Sequestro de bens móveis e imóveis
- Medidas para garantir recursos para recuperação ambiental
A PF ressalta que a área vinha sofrendo desmatamento contínuo, caracterizando reincidência nos crimes ambientais. O trabalho investigativo apontou que o fogo foi criminoso e provocou severos impactos ambientais.
Diante da magnitude do dano e da reincidência, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens móveis e imóveis, bem como o bloqueio de contas bancárias dos investigados, visando garantir recursos para a recomposição da área degradada e a reparação do dano ambiental.As investigações seguem para identificar todos os envolvidos.
Acre participa de encontro de secretários de Segurança Pública do Brasil para alinhar novas estratégias e fortalecer manutenção da ordem
A Secretária de Estado e Justiça da Segurança Pública do acre (Sejusp) participa da 96ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp). O encontro tem como objetivo discutir soluções inovadoras e trocar experiências bem sucedidas no enfrentamento a criminalidade durante os dias 12 a 15, em Manaus.
Encontro reuniu representantes de todas as unidades da federação para discutir soluções inovadoras e trocar experiências bem-sucedidas no enfrentamento à criminalidade. Foto: cedidaA programação acontece no centro de convenções Vasco Vasques, onde reúne os secretários de segurança pública de todo o Brasil. A abertura do evento foi marcada com apresentações sobre gestão do fundo nacional de segurança pública, combate ao contrabando, uso de inteligência policial e integração de dados e tecnologias. Entre os destaques, o Sistema Vigia, apresentado pelo Mato Grosso, e a Pesquisa Nacional sobre Sistemas de Radiocomunicação, conduzida pelo Acre, se mostraram exemplos de boas práticas que poderão ser replicadas em todo o país.
O titular da segurança pública do Acre, José Américo Gaia, afirma que participar ativamente da reunião ordinária do Consesp é fundamental para o fortalecimento da segurança pública do Acre. “ Aqui, temos a oportunidade de conhecer e trocar experiências objetivas com outros estados, compartilhar os avanços que estamos conquistando e, principalmente, construir soluções conjuntas para enfrentar a criminalidade de forma mais eficiente”.
O evento também abriu espaço para parcerias estratégicas com órgãos como a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), a Polícia Federal (PF) e entidades do setor privado, visando ampliar a capacidade de resposta e aumentar a percepção de segurança nas ruas. Durante a programação, os secretários foram convidados pelo governo do Amazonas a prestigiar a cerimônia de entrega de novas viaturas operacionais para as Polícias Civil e Militar do estado, fortalecendo a frota e a presença policial nas comunidades.
Além das discussões técnicas, os participantes visitaram o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia e acompanharam o 19º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, espaço voltado ao debate sobre políticas públicas, inovação e integração entre forças de segurança.
