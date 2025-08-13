Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira em Porto Acre

Na manhã desta quarta-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Porto Acre, prendeu S.K.T.O., de 28 anos, em uma clínica particular localizada na Vila do Incra, por volta das 9h.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Shamar, deflagrada em todo o país de 1º de agosto a 4 de setembro, com foco no combate à violência doméstica e ao feminicídio.

De acordo com as investigações, o homem é acusado de descumprir medida protetiva e agredir sua ex-companheira. Após a confirmação da ocorrência, a equipe policial se deslocou até o endereço e efetuou a prisão.

A Polícia Civil reforça que a ação integra os esforços para garantir a segurança das vítimas e a aplicação rigorosa da Lei Maria da Penha, mantendo tolerância zero contra qualquer forma de violência doméstica.

