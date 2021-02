Após as igrejas evangélicas e católicas anunciarem a suspensão de suas atividades presenciais por conta do decreto que recolocou o Acre na fase vermelha da pandemia, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou um novo entendimento.

De acordo a Sejusp, os templos religiosos podem receber os fieis mesmo na fase vermelha. A restrição fica por conta do número de fiéis. A determinação é que os templos religiosos recebam no máximo 20% da capacidade total. Outras recomendações são o uso do álcool em gel e a aferição da temperatura dos presentes.

A Sejusp divulgou os cards que foram enviados aos policiais civis que fiscalizam as medidas estabelecidas pelo decreto.

