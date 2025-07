Rio Acre apresenta leve elevação e registra 8 mm de chuva nas últimas 24 horas

Na terceira noite da Expoacre, a vice-governadora Mailza Assis recebeu um grupo de empresários interessados em conhecer o potencial logístico e industrial do Acre. Entre os presentes estavam dois empresários chineses, incluindo Nelson Lin, conselheiro especial da BYD Energy Brasil, que visita o estado pela primeira vez.

Vice-governadora Mailza recebeu grupo de empresários na terceira noite de Expoacre. Foto: Neto Lucena/Secom

Durante o encontro, Mailza destacou o papel estratégico do Acre como elo entre o Brasil e países vizinhos, como Peru e Bolívia, e defendeu investimentos na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), localizada em Senador Guiomard.

“É o nosso sonho trazer indústrias para a ZPE e incentivar a geração de emprego. Não queremos mais ser a porta dos fundos do Brasil, mas sim a porta de entrada para o desenvolvimento. O Acre precisa estar preparado para essa oportunidade”, afirmou a vice-governadora.

O empresário Márcio Rebouças, que articulou a visita dos empresários, explicou que ambos podem ajudar a atrair empresas para o estado, a partir da estrutura já existente na ZPE. Nelson Lin é consultor da BYD na implantação da unidade industrial em Camaçari (BA) e responsável por projetos industriais desde a década de 1990.

“A gente tem essa possibilidade de captar indústrias boas aqui para o Acre, e essa é a nossa intenção de estar aqui nessa visita. Ele [Nelson Lin] é uma pessoa que, aqui no Brasil, já participou da montagem e implantação de algumas indústrias conhecidas como a indústria de televisões, que hoje é a Philips e, fora isso, a BYD, desde a implantação inicial, e hoje está na frente”, disse Rebouças.

Durante o encontro, Rebouças também revelou tratativas com o governo de Ucayali, no Peru, para viabilizar voos interfronteiriços entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa até o início de 2026.

“Há duas semanas a gente teve uma reunião tratando das questões dos voos interfronteiriços, isso ali de Cruzeiro do Sul com Pucallpa. E está bem adiantado para que no final deste ano, começo do próximo ano, já tenham os primeiros voos, e aconteçam em todas as semanas”, disse.

Nelson Lin elogiou a localização do Acre e a infraestrutura da ZPE acreana. Segundo ele, o espaço tem potencial para se tornar um novo polo industrial da Amazônia, desde que haja planejamento estratégico, incentivos fiscais e qualificação de mão de obra.

“A área aqui é excelente. Manaus tem hoje mais de mil empresas e, na minha opinião, aqui tem uma situação ainda melhor que a de Manaus, há espaço e estrutura. Com incentivos fiscais e infraestrutura, esse lugar pode atrair indústrias do Brasil, China, Japão, Europa e Estados Unidos”, destacou Lin.

Vice-governadora Mailza reforçou que a posição geográfica privilegiada do Acre é um diferencial competitivo. Foto: Neto Lucena/Secom

O diretor administrativo da ZPE, Lauro Santos, informou que a área está passando por um processo de revitalização, com investimento de cerca de R$ 3 milhões. A previsão é que as obras sejam concluídas até o início de 2026.

“Está em processo de revitalização. A gente está fazendo hoje um novo processo para ter o sistema da Receita Federal. Estamos construindo e licitando um novo galpão que foi levado pelo vento. Estamos reduzindo o cercamento dela, que antes tinha que ser 130 hectares, hoje não. Você só precisa cercar a área alfandegada, então, isso reduziu muito o custo. Mas, em paralelo, a gente já está fazendo o dever de casa, já tem um vídeo institucional da ZPE. A gente está correndo atrás das empresas pra que, quando estiver pronto, as empresas já possam se instalar lá. A gente não perdeu o alfandegamento. Ela continua alfandegada”, explicou Lauro.

A ZPE do Acre conta com 130 hectares e 117 lotes regularizados, com estrutura de água, energia e internet, além de mão de obra em potencial. Segundo Lauro, um estudo técnico apontou três principais áreas para atração de empreendimentos na ZPE, que são: tecnologia e inovação, bioeconomia e agroindústria.

Durante agenda recente no Rio de Janeiro, Mailza já havia apresentado o potencial da ZPE a representantes da Câmara de Comércio Zhejiang Brasil-China. Ela reforçou que a posição geográfica privilegiada do Acre é um diferencial competitivo, especialmente com a proximidade do Porto de Chancay, no Peru.

Além dos empresários Márcio Rebouças e Nelson Lin, participaram da reunião o empresário chinês João Shung, o empresário Marcelo Afonso e o assessor parlamentar Gledson Pereira. Nesta terça-feira, o grupo deve visitar as instalação da ZPE.

