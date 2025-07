Explosão em set de filmagem deixa um morto e três feridos em Porto Velho

Tragédia ocorreu durante gravação de cena com fogo controlado para o filme Bom Futuro; responsável técnico morreu carbonizado

Uma explosão durante a gravação de uma cena do filme Bom Futuro causou a morte de um homem e deixou três feridos na noite de domingo (27), na zona rural de Porto Velho (RO). O acidente ocorreu por volta das 21h30, no ramal Jatuarana, às margens do rio Madeira.

De acordo com a Polícia Militar, a cena envolvia a queima controlada de uma casa cenográfica no sítio Nossa Senhora da Conceição. Cerca de 20 litros de gasolina foram despejados no interior da estrutura para a preparação da cena. No momento da ignição, houve uma explosão seguida de um incêndio de grandes proporções.

No interior da casa estavam o produtor João F.L., o engenheiro Wagner B., o bombeiro civil Janaildo C.L. e o responsável técnico pela segurança, Remi Francisco Oliveira de Brito. Três deles conseguiram escapar com queimaduras. Remi Brito não resistiu e morreu no local, tendo o corpo carbonizado.

A produção reunia cerca de 40 profissionais e contava com apoio de bombeiros civis, caminhão-pipa e ambulância. O projeto é uma parceria das produtoras Conexão Norte e Cena Viva Filmes, com segurança contratada da empresa PVH Consultoria.

Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital João Paulo II. O corpo de Remi Brito foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a realização da perícia. A Polícia Civil investiga o caso como incêndio culposo com resultado morte, sem indícios de ação criminosa até o momento.

