A Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com o governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), encontra-se com inscrições abertas ao processo seletivo suplementar para vagas remanescentes do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão do Sistema Penitenciário e Direitos Humanos, na modalidade de educação a distância (EaD).

São 51 vagas gratuitas destinadas aos servidores da segurança pública estadual.

De acordo com o edital Propeg nº 02/2020-A, podem ser candidatos à seleção graduados em qualquer área de conhecimento reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) que estejam no efetivo exercício como servidor dos órgãos da segurança pública do governo do Estado do Acre. As 51 vagas serão preenchidas da seguinte forma:

TIPO 1 – Servidores efetivos do Iapen/Acre, para quem serão destinadas 43 vagas, ou seja, aproximadamente, 85% das vagas;

TIPO 2 – Servidores do Sistema Integrado de Segurança Pública (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Socioeducativo), Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, para quem serão destinadas oito vagas, ou 15% das vagas remanescentes.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 1º a 5 de fevereiro de 2021, exclusivamente via internet, por meio da plataforma Moodle/Ufac, disponível no endereço eletrônico http://bit.ly/ufac_iapen.

