“Do mesmo jeito que posso flexibilizar o decreto, eu também posso apertar novamente”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) preocupado com a saúde pública e com a situação econômica do Estado, disse neste sábado (11), que está avaliando, com cautela, a possibilidade de flexibilizar o decreto governamental de isolamento social. Segundo ele, existe a possibilidade de reabrir as atividades de maneira que não ponha em risco a população.

“Estou avaliando abrir o comércio para que as atividades sejam retomada. Por exemplo, as pessoas fora do grupo de risco, até 40 anos de idade, poderão retomar suas atividades, mas com cuidados necessários”, explicou.

Cameli, no entanto, não especificou quais atividades deverão voltar a normalidade neste primeiro momento, porém, deixou claro que a decisão vai ocorrer caso a curva de contágio não seja alta neste fim de semana.

“Vou deixar claro uma coisa, do mesmo jeito que posso flexibilizar o decreto, eu também posso apertar novamente, vai depender da consciência de cada um. Se aumentar os casos de maneira desenfreada, voltamos ao isolamento”, argumentou.

O governador lamentou bastante o fato da população não estar tomando os devidos cuidados e nem cumprido o isolamento. Para ele, se torna difícil para a equipe de Saúde controlar a situação, uma vez que, o povo não faz sua parte.

