Ministério da Saúde pede que capitais não relaxem o isolamento

O Ministério da Saúde confirmou quase 21 mil casos de Covid-19, com mais de 1,1 mil mortes. Já pelo levantamento do G1, feito até as 20h deste sábado (11), são 237 casos a mais e 16 mortes a mais.

Diante do aumento constante do número de casos de Covid-19, o Ministério da Saúde defendeu que não é hora de relaxar as medidas de isolamento social, principalmente em cidades com alta incidência.

“Manaus, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro são os locais onde nós não podemos relaxar ainda com as medidas de distanciamento social e esta conversa tem sido regular. O momento é de pensar em distanciamento social, lavar as mãos com frequência, cobrir o rosto ao tossir e espirrar, usar as máscaras como nos mencionamos anteriormente. Se estiver doente, ficar em casa. Medidas de higiene, de etiqueta social e as medidas de distanciamento social são as únicas e mais eficientes armas que nós dispomos no momento”, diz o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira.

Sobre a cidade de São Paulo, onde o movimento nas ruas aumentou nos últimos dias, os técnicos do ministério alertaram que o isolamento precisa ser ampliado para diminuir a velocidade da doença.

“Nós estamos observando em São Paulo que para se ter um efeito mais significativo ou um resultado, um benefício do distanciamento social, este distanciamento social deveria estar em torno de 70%. Ainda não está no momento de relaxamento da situação em São Paulo. É o que dizem as próprias autoridades locais e é o que a gente vem observando. Obviamente todo esse desafio implica numa compreensão da população e numa adesão da população para que ela compreenda que estas medidas são justamente para proteger quem eles mais gostam, que é sua família, pessoas mais velhas e também a sua comunidade”, afirma Wanderson.

A situação mais preocupante neste momento é a de Manaus, segundo o Ministério da Saúde. Na cidade, a curva de casos está subindo tão rápido que a capacidade de atendimento está se esgotando. Por isso, o ministério está preparando medidas para ajudar a cidade, que também está enfrentando um aumento de casos de outras doenças respiratórias.

‘É uma sobreposição de duas epidemias. A epidemia de coronavírus junto com a epidemia de influenza. Então, há uma concomitância ali, uma sobreposição dessas duas curvas. A realidade de Manaus hoje no país talvez seja a mais próxima de uma tomada de decisão mais incisiva caso a população permaneça não aderindo às orientações das autoridades de saúde locais”, explica o secretário.

Na semana que vem, o governo vai mandar para Manaus mais profissionais de saúde e leitos de UTI. E neste sábado o ministério anunciou a construção de um hospital de campanha.

“Nós vamos colocar recursos para Manaus para que eles possam, imediatamente, colocar 350 leitos em funcionamento. Mandamos ontem 20 equipamentos, 20 respiradores para aumentar sua capacidade de atendimento em UTIs. Vamos mandar mais 20 respiradores ainda para Manaus. Estamos, a partir de segunda-feira, encaminhando médicos intensivistas de outros hospitais do país, alguns do Rio Grande do Sul, outros de outros locais, para ajudar no atendimento desses pacientes em Manaus“, afirma o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo.

O ministério disse que vai aumentar a quantidade de testes, incluindo também casos leves.

“Vamos iniciar muito em breve uma estratégia para testagem de casos leves. Isso vai se dar de modo gradual, porque precisamos garantir que primeiro os casos graves sejam identificados corretamente porque a testagem do caso grave é para auxiliar no manejo do caso dentro do hospital. Agora há pouco eu chequei, 151 mil amostras. Toda hora aumenta. Amostras em investigação”, diz o secretário Wanderson Oliveira.

O secretário anunciou um programa piloto para aumentar a capacidade de testes por dia, mas admitiu que não será possível testar toda a população.