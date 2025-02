Gasolina a R$ 11: Marechal Thaumaturgo tem o combustível mais caro do Acre

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o secretário municipal de Educação, Alysson Bestene, realizaram uma visita ao Centro de Armazenamento da Merenda Escolar para verificar o estoque de alimentos que serão distribuídos às escolas no início do ano letivo, previsto para 17 de março. Durante a inspeção, o prefeito destacou as melhorias feitas na gestão do estoque e a necessidade de reposição de alguns itens.

“E aí a gente pode observar que tem alguns alimentos que estão em falta. A gente vai tomar todas as providências no sentido de comprar tudo, quando chegar dia 17 de março, as aulas iniciam normalmente e a gente vai ter todo o estoque necessário”, informou o gestor.

O secretário Alysson Bestene ressaltou que a atual gestão ampliou a oferta de alimentação nas escolas municipais, garantindo quatro refeições diárias para os alunos, incluindo café da manhã. Além dos alimentos não perecíveis, a prefeitura também investe na compra de produtos da agricultura familiar, fortalecendo a economia local e garantindo refeições mais saudáveis.

“Esse cuidado agora antes de iniciar o ano letivo, a gente vai ter com toda a equipe para dar todas as condições necessárias para a gente ter essa merenda de qualidade que foi prêmio da gestão do prefeito Tião Bocalom durante os quatro anos e a gente vai continuar fazendo com essa mesma sensibilidade que o prefeito tem pedido”, explicou o secretário Alysson.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários