Gamecon Acre atrai participantes de todas as regiões do Brasil

A Gamecon Acre 2024, marcada para ocorrer entre os dias 31 de outubro e 02 de novembro, em Rio Branco (AC), já se destaca pela diversidade geográfica de seus inscritos. A Agência Collab, iniciativa colaborativa dentro da Gamecon que oferece aos participantes a oportunidade de produzir conteúdo sobre games para grandes veículos de mídia, atraiu candidatos de todas as regiões do Brasil. Entre as cidades representadas, estão a sede do evento, Rio Branco (AC), Anápolis (GO), Fortaleza (CE), Belém (PA), Curitiba (PR) e Salvador (BA), além de municípios de fora dos grandes centros, como Chapadão do Sul (MS) e Praia Grande (SP).

Para Pablo Miyazawa, jornalista com quase três décadas de experiência no mercado de games no Brasil e colunista do The Gaming Era, esse cenário é surpreendente e revela a amplitude do interesse pela indústria dos videogames no país. “É muito interessante que a maior parte dos inscritos no workshop ‘Gamecon: ‘Do conteúdo ao jornalismo’ sejam de cidades que não são capitais, especialmente de fora do Sudeste, que está mais acostumado a eventos ligados ao mercado de games. Isso mostra que o interesse pela indústria é nacional e que não podemos ignorar o potencial dessas regiões. É uma satisfação poder falar com públicos tão diversos e esperamos que todos aproveitem ao máximo a experiência que vamos proporcionar”, comenta Miyazawa.

Com inscrições de cidades como Vila Velha (ES), São Paulo (SP) e Salvador (BA), a Gamecon Acre reforça sua missão de promover a descentralização do setor de games no Brasil. O projeto visa impulsionar o crescimento da indústria, abrir espaço para novos talentos, destacando o potencial de regiões fora dos grandes centros urbanos.

A Gamecon Acre é uma realização do Instituto Gamecon e Ministério da Cultura, com apoio do Acelera Lab e em parceria com a Theo Games, Petit Fabrik, Centro Universitário Uninorte e Governo do Estado do Acre.

Para mais informações sobre o projeto e os editais com inscrições abertas, acesse www.gamecon.games ou siga a Gamecon nas redes sociais: Instagram (@gameconbr), Facebook (/gameconbr) e Discord (Gamecon2024).

Contato Instituto Gamecon:

Email: [email protected]. br

Instagram: @gameconbr

Facebook: /gameconbr

