Galvez e Rio Branco disputam 1ª semifinal do Estadual

Galvez e Rio Branco fazem neste sábado, 14, a partir das 15 horas, no Tonicão, a primeira semifinal do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Imperador, equipe de melhor campanha na fase de classificação, joga por uma vitória simples para ser finalista da competição.

Galvez

Maurício Carneiro terá o elenco completo para o confronto diante do Rio Branco. O treinador deve realizar mudanças no setor defensivo, mas a confirmação dos titulares vai ocorrer somente 30 minutos antes do início da partida.

Rio Branco

O Rio Branco precisa vencer ou empatar para levar a decisão da vaga para o segundo jogo das semifinais. O técnico Ulisses Torres manteve o padrão tático da primeira fase e espera um jogo equilibrado.

Trio de Rondônia

Um trio de Rondônia comanda Galvez e Rio Branco. Angleison Marcos Vieira será o árbitro e terá como auxiliares Renato Aparecido dos Reis e Tiago Ferreira.

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