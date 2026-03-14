Acre é derrotado pelo Mato Grosso na estreia do Brasileiro Sub-16

A Seleção Acreana perdeu para o Mato Grosso por 2 sets a 0, com parciais de 25×21 e 25×17 neste sábado, 14, em Saquarema, no Rio de Janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino da 1ª Divisão Sub-16.

Os garotos acreanos realizaram inícios de sets equilibrados, mas no momentos decisivos cometerem muitos erros.

Mais dois jogos

Os meninos acreanos enfrentam as seleções de Roraima e do Piauí neste domingo, 15, e precisam vencer os jogos para ter possibilidade de lutar por medalhas.

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