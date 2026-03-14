Humaitá e Santa Cruz lutam por vaga na final do Estadual

Humaitá e Santa Cruz disputam neste sábado, 14, a partir das 17h15, no Tonicão, a segunda semifinal do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Tourão, segundo colocado na fase de classificação, joga por uma simples vitória para ser finalista do torneio.

Humaitá

Depois de uma primeira fase com o futebol consistente, o Humaitá ganha reforços para a fase decisiva do Estadual. Os atacantes Davi, Marcos Rudwere e Wallace Gladiador foram contratados e são opções importantes para o técnico Rogério Pina.

Santa Cruz

O Santa Cruz chega para semifinal depois de um início de Estadual oscilando. O técnico Sandro Resende terá o grupo completo e o padrão tático com muita marcação e velocidade pelas extremas será mantido.

Trio de Rondônia

Um trio de Rondônia Jonathan Antero Silva apita Humaitá e Santa Cruz. Márcia Bezerra Caetano e Joverton Wesley Lima.

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