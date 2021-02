Candidatos também podem consultar o resultado no site do Inep

Por Pedro Peduzzi

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) publicou no fim da tarde de hoje (10) os gabaritos das questões objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, versão digital. Os gabaritos também podem ser conferidos no site do instituto.



As provas da versão digital do exame foram aplicadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A versão impressa ocorreu nos dias 17 e 24 de janeiro. Cerca da metade dos inscritos no Enem impresso e aproximadamente 70% dos inscritos no Enem digital faltaram às provas.

O resultado final, tanto da versão impressa quanto da digital e da reaplicação, será divulgado no dia 29 de março.

As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior, por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em instituições públicas de ensino superior, o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo em instituições privadas, e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Confira os gabaritos do Enem digital:

Dia 01, caderno 01 – Azul (inglês)

Dia 01, caderno 01 – Azul (espanhol)

Dia 01, caderno 02 – Amarelo (inglês)

Dia 01, caderno 02 – Amarelo (espanhol)

Dia 01, caderno 03 – Branco (inglês)

Dia 01, caderno 03 – Branco (espanhol)

Dia 01, caderno 04 – Rosa (inglês)

Dia 01, caderno 04 – Rosa (espanhol)

Dia 02, caderno 05 – Amarelo

Dia 02, caderno 06 – Cinza

Dia 02, caderno 07 – Azul

Dia 02, caderno 08 – Rosa

Comentários