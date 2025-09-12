Fórum Estadual de Formação Esportiva tem 627 inscritos e será no dia 17

Será realizado em Rio Branco na próxima quarta, 17, o Fórum Estadual de Formação Esportiva. O evento, no auditório da Uninorte, é uma promoção do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Associação Filhos do Rei (Asdefir) e governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL).

“Entendo o Fórum como um marco para o esporte acreano. As palestras e as discussões serão importantes para o desenvolvimento dos nossos dirigentes e atletas”, avaliou o presidente da Asdefir, João Renato Jácome.

627 participantes

O Fórum terá como palestrantes André Heller (vôlei), Magic Paula (basquete), Lars Grael (iatismo) e Emerson Appel (diretor do CBC). 627 participantes estão inscritos para o evento, um número recorde.

“Teremos representantes de todo o Estado e isso significa muito a Secretaria de Esporte fez um grande trabalho e conseguiu mobilizar os nossos dirigentes e atletas”, comentou João Renato Jácome.

