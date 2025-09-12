fbpx
Fórum Estadual de Formação Esportiva tem 627 inscritos e será no dia 17

56 minutos atrás

Foto PHD: Lars Grael, Magic Paula e André Heler chegam em Rio Branco no início da próxima semana

Será realizado em Rio Branco na próxima quarta, 17, o Fórum Estadual de Formação Esportiva. O evento, no auditório da Uninorte, é uma promoção do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Associação Filhos do Rei (Asdefir) e governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL).

“Entendo o Fórum como um marco para o esporte acreano. As palestras e as discussões serão importantes para o desenvolvimento dos nossos dirigentes e atletas”, avaliou o presidente da Asdefir, João Renato Jácome.

627 participantes

O Fórum terá como palestrantes André Heller (vôlei), Magic Paula (basquete), Lars Grael (iatismo) e Emerson Appel (diretor do CBC). 627 participantes estão inscritos para o evento, um número recorde.

“Teremos representantes de todo o Estado e isso significa muito a Secretaria de Esporte fez um grande trabalho e conseguiu mobilizar os nossos dirigentes e atletas”, comentou João Renato Jácome.

Rio Branco recebe 9ª edição do BRTL Fight Combat em setembro

8 minutos atrás

12 de setembro de 2025

Evento de artes marciais acontece no dia 27, na Maison Borges, com lutas profissionais e disputa entre influenciadores digitais

A capital acreana sediará, no próximo dia 27 de setembro, a 9ª edição do BRTL Fight Combat. O evento de artes marciais está marcado para as 19h30, na Maison Borges, em Rio Branco, e promete atrair grande público com combates de alto nível.

A luta principal será entre Thomás Bryan e Índio Branco. O card também terá um duelo inusitado entre os influenciadores digitais Daniel Cruz e Jonas Machado, que vão medir forças dentro do cage.

O torneio é promovido pela organização BRTL Fight Combat e conta com patrocínio das empresas Sem Fronteiras, Coimbra Company, Be Strong Fitness, Basile Publicidade, Roda Viva Transportes e Habita Mais.

A iniciativa tem ainda apoio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e do Governo do Acre, reforçando a valorização e a difusão do esporte na região.

Cruzeiro do Sul recebe amistoso histórico entre seleção municipal e equipe indígena Yawanawá

11 minutos atrás

12 de setembro de 2025

Partida será neste sábado (13), no Estádio O Cruzeirão, com programação a partir das 18h30

O Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, será palco de um evento inédito neste sábado (13). A seleção de futebol do município enfrentará, em amistoso preparatório para o Copão do Vale do Juruá, a Seleção dos Povos Indígenas Yawanawá do Rio Gregório, de Tarauacá. O confronto principal está marcado para às 20h.

A programação começa às 18h30, com uma partida de futebol feminino entre as equipes do Igarapé Preto e Flamengo.

O evento é promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Esportes. De acordo com o coordenador da pasta, Gilvan Ferreira, será a primeira vez que uma seleção indígena jogará em um estádio no município.

“Esse confronto será bem interessante, entre a nossa seleção de Cruzeiro do Sul e a primeira seleção indígena a jogar em um estádio de futebol aqui. Um grande público é esperado”, afirmou Ferreira.

São Francisco derrota o Independência e assume vice-liderança do Estadual

54 minutos atrás

12 de setembro de 2025

Foto Sueli Rodrigues: São Francisco conquistou uma vitória importante na luta pela classificação

O São Francisco derrotou o Independência por 2 a 0 nesta quinta, 11, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 13 pontos. Os Católicos conquistaram um resultado importante na luta por uma vaga nas quartas de final.

Rio Branco x Galvez 

Rio Branco e Galvez fecham nesta sexta, 12, a partir das 15 horas, no Florestinha, a 6ª rodada da primeira fase do Estadual Sub-17. As duas equipes estão dentro da zona de classificação e devem fazer um jogo cheio de rivalidade.

