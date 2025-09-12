Cotidiano
Fórum Estadual de Formação Esportiva tem 627 inscritos e será no dia 17
Será realizado em Rio Branco na próxima quarta, 17, o Fórum Estadual de Formação Esportiva. O evento, no auditório da Uninorte, é uma promoção do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Associação Filhos do Rei (Asdefir) e governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL).
“Entendo o Fórum como um marco para o esporte acreano. As palestras e as discussões serão importantes para o desenvolvimento dos nossos dirigentes e atletas”, avaliou o presidente da Asdefir, João Renato Jácome.
627 participantes
O Fórum terá como palestrantes André Heller (vôlei), Magic Paula (basquete), Lars Grael (iatismo) e Emerson Appel (diretor do CBC). 627 participantes estão inscritos para o evento, um número recorde.
“Teremos representantes de todo o Estado e isso significa muito a Secretaria de Esporte fez um grande trabalho e conseguiu mobilizar os nossos dirigentes e atletas”, comentou João Renato Jácome.
Comentários
Cotidiano
Rio Branco recebe 9ª edição do BRTL Fight Combat em setembro
Evento de artes marciais acontece no dia 27, na Maison Borges, com lutas profissionais e disputa entre influenciadores digitais
A capital acreana sediará, no próximo dia 27 de setembro, a 9ª edição do BRTL Fight Combat. O evento de artes marciais está marcado para as 19h30, na Maison Borges, em Rio Branco, e promete atrair grande público com combates de alto nível.
A luta principal será entre Thomás Bryan e Índio Branco. O card também terá um duelo inusitado entre os influenciadores digitais Daniel Cruz e Jonas Machado, que vão medir forças dentro do cage.
O torneio é promovido pela organização BRTL Fight Combat e conta com patrocínio das empresas Sem Fronteiras, Coimbra Company, Be Strong Fitness, Basile Publicidade, Roda Viva Transportes e Habita Mais.
A iniciativa tem ainda apoio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e do Governo do Acre, reforçando a valorização e a difusão do esporte na região.
Comentários
Cotidiano
Cruzeiro do Sul recebe amistoso histórico entre seleção municipal e equipe indígena Yawanawá
Partida será neste sábado (13), no Estádio O Cruzeirão, com programação a partir das 18h30
O Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, será palco de um evento inédito neste sábado (13). A seleção de futebol do município enfrentará, em amistoso preparatório para o Copão do Vale do Juruá, a Seleção dos Povos Indígenas Yawanawá do Rio Gregório, de Tarauacá. O confronto principal está marcado para às 20h.
A programação começa às 18h30, com uma partida de futebol feminino entre as equipes do Igarapé Preto e Flamengo.
O evento é promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Esportes. De acordo com o coordenador da pasta, Gilvan Ferreira, será a primeira vez que uma seleção indígena jogará em um estádio no município.
“Esse confronto será bem interessante, entre a nossa seleção de Cruzeiro do Sul e a primeira seleção indígena a jogar em um estádio de futebol aqui. Um grande público é esperado”, afirmou Ferreira.
Comentários
Cotidiano
São Francisco derrota o Independência e assume vice-liderança do Estadual
O São Francisco derrotou o Independência por 2 a 0 nesta quinta, 11, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 13 pontos. Os Católicos conquistaram um resultado importante na luta por uma vaga nas quartas de final.
Rio Branco x Galvez
Rio Branco e Galvez fecham nesta sexta, 12, a partir das 15 horas, no Florestinha, a 6ª rodada da primeira fase do Estadual Sub-17. As duas equipes estão dentro da zona de classificação e devem fazer um jogo cheio de rivalidade.
Você precisa fazer login para comentar.