Atlético goleia o Plácido de Castro e semifinais do Estadual estão definidas

O Atlético goleou o Plácido de Castro por 7 a 0 nesta quinta, 11, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Thalis (2), Pedro Careca, Fernandinho, Coitinho, Andresso (contra) e Nael (contra) marcaram os gols do Galo.

Semifinais definidas

São Francisco x Andirá e Atlético x Santa Cruz são as semifinais do Estadual da 2ª Divisão. Os jogos de ida e volta serão disputados nos dias 18, 20, 25 e 27 deste mês na Arena da Floresta e os finalistas do Estadual estarão classificados para a 1ª Divisão em 2026.

Santa Cruz x Náuas

A primeira fase do Estadual termina no sábado, 13, com o confronto entre Santa Cruz e Náuas, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta.

Prazo de inscrições

O diretor da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues, confirmou para quarta, 17, o fechamento das inscrições para o Estadual da 2ª Divisão.

