Elenco da Adesg vai iniciar preparação para o Estadual na terça

A gestora do futebol da Adesg, Neila Rosas, confirmou para terça, 16, no Sesc, o início da preparação do elenco visando a disputa do Campeonato Estadual Feminino, competição programada para começar na primeira quinzena de outubro.

“Estamos fechando o elenco e a nossa meta é ter um time forte com capacidade de lutar pelo título. Teremos uma competição muito disputada e isso é importante para valorizar a modalidade”, avaliou Neila Rosas.

Sem Camillynha

A atacante Camillynha, artilheira do Estadual Sub-18 com 20 gols, era nome certo na Adesg para a disputa do Estadual. Contudo, a atleta foi aprovada no Palmeiras e seguirá no futebol paulista.

“Sabíamos da condição da Camillynha. Ela é uma excelente atleta e tem todas as condições de fazer uma grande carreira”, comentou a dirigente.

