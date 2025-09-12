Cotidiano
Elenco da Adesg vai iniciar preparação para o Estadual na terça
A gestora do futebol da Adesg, Neila Rosas, confirmou para terça, 16, no Sesc, o início da preparação do elenco visando a disputa do Campeonato Estadual Feminino, competição programada para começar na primeira quinzena de outubro.
“Estamos fechando o elenco e a nossa meta é ter um time forte com capacidade de lutar pelo título. Teremos uma competição muito disputada e isso é importante para valorizar a modalidade”, avaliou Neila Rosas.
Sem Camillynha
A atacante Camillynha, artilheira do Estadual Sub-18 com 20 gols, era nome certo na Adesg para a disputa do Estadual. Contudo, a atleta foi aprovada no Palmeiras e seguirá no futebol paulista.
“Sabíamos da condição da Camillynha. Ela é uma excelente atleta e tem todas as condições de fazer uma grande carreira”, comentou a dirigente.
Comentários
Cotidiano
Rio Branco recebe 9ª edição do BRTL Fight Combat em setembro
Evento de artes marciais acontece no dia 27, na Maison Borges, com lutas profissionais e disputa entre influenciadores digitais
A capital acreana sediará, no próximo dia 27 de setembro, a 9ª edição do BRTL Fight Combat. O evento de artes marciais está marcado para as 19h30, na Maison Borges, em Rio Branco, e promete atrair grande público com combates de alto nível.
A luta principal será entre Thomás Bryan e Índio Branco. O card também terá um duelo inusitado entre os influenciadores digitais Daniel Cruz e Jonas Machado, que vão medir forças dentro do cage.
O torneio é promovido pela organização BRTL Fight Combat e conta com patrocínio das empresas Sem Fronteiras, Coimbra Company, Be Strong Fitness, Basile Publicidade, Roda Viva Transportes e Habita Mais.
A iniciativa tem ainda apoio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e do Governo do Acre, reforçando a valorização e a difusão do esporte na região.
Comentários
Cotidiano
Cruzeiro do Sul recebe amistoso histórico entre seleção municipal e equipe indígena Yawanawá
Partida será neste sábado (13), no Estádio O Cruzeirão, com programação a partir das 18h30
O Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, será palco de um evento inédito neste sábado (13). A seleção de futebol do município enfrentará, em amistoso preparatório para o Copão do Vale do Juruá, a Seleção dos Povos Indígenas Yawanawá do Rio Gregório, de Tarauacá. O confronto principal está marcado para às 20h.
A programação começa às 18h30, com uma partida de futebol feminino entre as equipes do Igarapé Preto e Flamengo.
O evento é promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Esportes. De acordo com o coordenador da pasta, Gilvan Ferreira, será a primeira vez que uma seleção indígena jogará em um estádio no município.
“Esse confronto será bem interessante, entre a nossa seleção de Cruzeiro do Sul e a primeira seleção indígena a jogar em um estádio de futebol aqui. Um grande público é esperado”, afirmou Ferreira.
Comentários
Cotidiano
São Francisco derrota o Independência e assume vice-liderança do Estadual
O São Francisco derrotou o Independência por 2 a 0 nesta quinta, 11, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 13 pontos. Os Católicos conquistaram um resultado importante na luta por uma vaga nas quartas de final.
Rio Branco x Galvez
Rio Branco e Galvez fecham nesta sexta, 12, a partir das 15 horas, no Florestinha, a 6ª rodada da primeira fase do Estadual Sub-17. As duas equipes estão dentro da zona de classificação e devem fazer um jogo cheio de rivalidade.
Você precisa fazer login para comentar.