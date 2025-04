Foragido da Justiça é preso com comparsas vendendo drogas em córrego no bairro Esperança

Conflito ocorreu na região de Puerto Maldonado; quatro suspeitos foram detidos e investigação segue em curso

Um acreano e dois cidadãos bolivianos foram mortos durante um possível confronto com a Polícia Militar do Peru, na tarde desta quarta-feira (16), na comunidade de San Bernardo, região de Puerto Maldonado. O brasileiro foi identificado como Marcos Vinicius Bassanin Santos, de 21 anos, natural de Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com informações preliminares, o tiroteio aconteceu a cerca de 1,5 km do desvio da Rodovia Interoceânica, em um ramal que dá acesso à localidade de Águas Negras. Marcos teria sido alvejado com tiros no peito e na cabeça, segundo informações extraoficiais.

Além dos três mortos, quatro pessoas foram presas e encaminhadas à sede da Unidade de Serviços Especiais (USE) de Puerto Maldonado, onde permanecem sob custódia. As autoridades peruanas estão conduzindo diligências para esclarecer as circunstâncias do confronto.

Os corpos das vítimas foram levados ao necrotério do Hospital Santa Rosa, na cidade de Maldonado, para os devidos procedimentos legais. Familiares de Marcos Vinicius tentam, até o momento, viabilizar o translado do corpo para o Brasil, enquanto aguardam a liberação pelas autoridades locais.

