Flamengo vence Cruzeiro no Maracanã e mantém liderança do Brasileirão

Na noite deste domingo (30.06), o Flamengo manteve sua excelente campanha no Campeonato Brasileiro ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã, em partida válida pela 13ª rodada. Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro, no primeiro tempo, e Fabrício Bruno, de cabeça, na segunda etapa, o gol do Cruzeiro foi marcado por Matheus Pereira. Com este resultado, o Flamengo segue na liderança isolada da competição, somando 27 pontos.

Detalhes do jogo

Desde o apito inicial, o Flamengo dominou as ações da partida, mantendo a posse de bola e pressionando o Cruzeiro em seu campo de defesa. A equipe rubro-negra trocava passes com precisão, enquanto o Cruzeiro encontrava dificuldades para sair jogando devido à forte marcação adversária.

A primeira chance clara de gol veio aos 11 minutos. Lorran fez uma boa jogada pelo meio e tocou para Pedro, que ajeitou a bola para Luiz Araújo. O atacante chutou de primeira, mas a bola passou por cima do gol.

Gol de Pedro

Aos 16 minutos, o Flamengo transformou seu domínio em gol. Gerson avançou em velocidade pelo meio e, na entrada da área, abriu para Pedro, que chutou forte no canto direito do goleiro, inaugurando o placar no Maracanã: 1 a 0 para o Mengão.

Com a vantagem, o Flamengo continuou valorizando a posse de bola e buscando o segundo gol. O Cruzeiro, por sua vez, pouco ameaçava o gol defendido por Rossi. No entanto, em uma das poucas investidas do time celeste, Matheus Pereira finalizou da entrada da área e empatou o jogo aos 40 minutos do primeiro tempo: 1 a 1.

Segundo Tempo

Logo no início da segunda etapa, Gerson quase marcou o segundo gol do Flamengo ao aproveitar um erro na saída de bola do Cruzeiro, mas a finalização foi defendida. Aos seis minutos, Bruno Henrique recebeu na ponta esquerda, cortou para dentro e chutou, mas a bola passou raspando a trave.

Aos 20 minutos, o Flamengo voltou a balançar as redes. Luiz Araújo cobrou uma falta pela esquerda e levantou a bola na área. Fabrício Bruno subiu mais alto que todos e cabeceou para o gol, marcando o segundo do Mengão: 2 a 1. Este foi o sexto gol do zagueiro em 120 jogos com a camisa rubro-negra.

Nos minutos finais, Ayrton Lucas foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. No entanto, após consultar o VAR, a decisão foi revertida e a penalidade não foi concedida. Mesmo assim, o Flamengo conseguiu segurar o resultado e garantir sua oitava vitória no Brasileirão, mantendo-se firme na liderança do campeonato.

A vitória sobre o Cruzeiro reforça a excelente fase do Flamengo no Brasileirão. Com um desempenho consistente e uma defesa sólida, o Mengão segue como o time a ser batido na competição. A torcida rubro-negra tem motivos de sobra para acreditar em mais uma temporada de sucesso.

Próximos Confrontos

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (3) para enfrentar o Atlético-MG, às 21h30, na Arena MRV, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, já o Cruzeiro visita o Criciúma em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 2×1 Cruzeiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data: 30/06/2024 Hora: 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC), Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Luiz Araújo (FLA), Kaiki (CRU), João Marcelo (CRU)

Gols: Pedro, 16’1ºT (Flamengo), Matheus Pereira, 37’1ºT (Cruzeiro) e Fabrício Bruno, 20’2ºT (Flamengo).

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Gerson e Lorran (Léo Ortiz); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Werton) e Pedro. Técnico: Tite

Cruzeiro: Anderson, William, Neris (Villalba), João Marcelo e Kaiki; Romero (Robert), Lucas Silva (Vitinho) e Ramiro (Machado); Matheus Pereira, Gabriel Veron (Mateus Vital) e Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra.







Fonte: Esportes