São Paulo derrota o Bahia no Morumbis e se aproxima do G6 do Brasileirão

Neste domingo (30.06), o São Paulo venceu o Bahia por 3 a 1 no Morumbis, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor Paulista foram marcados por Calleri, Ferreira e Luciano, enquanto Gilberto descontou para os visitantes. Com este resultado, o São Paulo pode terminar o fim de semana no G6, grupo que garante vaga na próxima edição da Libertadores.

Primeiro tempo equilibrado

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com o São Paulo tendo mais posse de bola, mas o Bahia respondendo com contra-ataques perigosos. Logo aos cinco minutos, Luciano arriscou de fora da área, mas a bola passou por cima do travessão. Pouco depois, Igor Vinícius levantou a bola na área e Luiz Gustavo cabeceou, obrigando o goleiro Marcos Felipe a fazer uma boa defesa.

O Bahia respondeu com um contra-ataque rápido. Thaciano deu um ótimo passe para Everton Ribeiro, que chutou de primeira da entrada da área, mas a bola foi para fora. Luiz Gustavo, do São Paulo, teve outra boa chance ao desarmar no campo ofensivo e chutar colocado, mas a bola passou à direita da trave.

Gols do São Paulo

A insistência do São Paulo foi recompensada aos 30 minutos. Igor Vinícius fez uma bela jogada pela direita, cruzou para Calleri, que bateu de primeira e abriu o placar. Apenas dois minutos depois, Luciano deu um passe preciso para Ferreira, que saiu cara a cara com o goleiro e marcou um golaço, ampliando o marcador para 2 a 0.

Segundo Tempo

No segundo tempo, o São Paulo continuou dominando a posse de bola e criando oportunidades. Aos 17 minutos, Ferreira fez uma linda jogada individual pela esquerda, cruzou para Calleri, que cabeceou e quase marcou. Pouco depois, Ferreira brilhou novamente, driblando três defensores dentro da área antes de Luciano completar para o gol, fazendo 3 a 0.

Gol do Bahia

Já na reta final da partida, o Bahia conseguiu descontar com Gilberto, que aproveitou um cruzamento e marcou de cabeça. O São Paulo ainda teve um gol anulado pelo VAR, quando Calleri acertou um belo chute de fora da área, mas estava em posição de impedimento.

Próximos Confrontos

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba, às 21h30 (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão. O Bahia, por sua vez, enfrentará o Juventude na quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 1 BAHIA

Local: Morumbis, em São Paulo

Data: 30/06/2024

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e José Moracy de Sousa e Silva (CE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR FIFA – CE)

Gols: Calleri, aos 30 do 1ºT, Ferreira, aos 32 do 1ºT, Luciano, aos 20 do 2ºT (São Paulo); Gilberto, aos 3 do 2ºT (Bahia)

Cartões amarelos: Ferreira, Luciano, Alisson (São Paulo); Kanu (Bahia)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius (Diego Costa), Arboleda, Alan Franco e Welington (Patryck); Luiz Gustavo, Alisson e Luciano (Wellington Rato); Lucas (Juan), Ferreira (Michel Araújo) e Calleri. Técnico: Maxi Cuberas.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas (Biel), Cauly (Ademir) e Everton Ribeiro (De Pena); Thaciano e Everaldo (Estupiñan). Técnico: Rogério Ceni.

