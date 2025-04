Neymar detona Neto após crítica: “Falastrão da TV brasileira”; confira

Álvaro Miguéis não é mais treinador do Independência. Os dirigentes do Tricolor se reuniram nesta terça, 1º, e decidiram pela saída do comandante, três dias após a conquista do bicampeonato Estadual. O técnico foi comunicado pelos gestores do futebol após o treinamento desta tarde.

A queda

Dois fatores foram determinantes para a demissão de Álvaro Miguéis do Independência. A 1ª: na eleição realizada para definição do presidente do clube no dia 8 de fevereiro, Álvaro Miguéis apoiou o candidato derrotado Silvano Santiago. A 2ª: suspenso da fase decisiva do Estadual, o treinador colocou o seu filho para comandar a equipe e desagradou os gestores do Independência.

Erismeu é o favorito

A diretoria do Independência começa a partir desta quarta, 3, a procura por um novo treinador. Erismeu Silva, técnico da Adesg no Estadual, é o favorito para assumir o comando do Independência na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários