Atlético-MG e Atlético-GO empatam na Arena MRV pela 13ª rodada do Brasileirão

Neste domingo (30.06), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebeu o Atlético-GO na Arena MRV e o confronto terminou empatado em 1 a 1. Paulinho marcou para os donos da casa, enquanto Luiz Fernando balançou as redes para os visitantes.

Detalhes do Jogo

O placar foi inaugurado cedo, aos 11 minutos do primeiro tempo. Luiz Fernando, do Atlético-GO, recebeu um passe preciso de Lucas Kal nas costas da defesa e, com um toque sutil, encobriu o goleiro Matheus Mendes, abrindo o marcador para os visitantes.

A resposta do Atlético-MG veio rapidamente. Aos 23 minutos, Paulinho aproveitou um corte mal feito por Lucas Kal, dominou a bola e finalizou rasteiro, entre as pernas do goleiro Ronaldo, igualando o placar.

O Galo quase virou o jogo aos 27 minutos, quando Hulk cortou para a perna esquerda e acertou um forte chute no travessão. Aos 33, foi a vez do Atlético-GO assustar novamente. Maguinho cruzou da direita e encontrou Shaylon, que chutou cruzado, mas a defesa do Galo salvou em cima da linha.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Hulk teve mais uma chance em uma cobrança de falta aos 42 minutos. Ele acertou o canto do goleiro Ronaldo, que fez uma bela defesa para manter o empate.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Atlético-MG voltou a pressionar. Aos seis minutos, Hulk recebeu um passe em profundidade, mas Luiz Felipe fez um corte providencial, impedindo uma ótima oportunidade para os mandantes.

O Atlético-GO respondeu aos 14 minutos com Guilherme Romão, que aproveitou uma sobra na entrada da área e chutou de esquerda, mas a bola passou à direita do gol.

Aos 33 minutos, Hulk teve mais uma chance em uma cobrança de falta perigosa. Ele acertou o canto esquerdo do gol, mas Ronaldo, novamente, fez uma grande defesa para garantir o empate.

Situação na Tabela

Com o empate, o Atlético-MG perdeu a chance de se aproximar do G6 do Brasileirão. A equipe mineira, apesar de ter ultrapassado o Internacional, ficou na décima colocação com 18 pontos. Já o Atlético-GO desperdiçou a oportunidade de sair da zona de rebaixamento e permanece na 17ª posição, agora com 11 pontos.

O empate na Arena MRV refletiu um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. O Atlético-MG mostrou força ofensiva, especialmente com Hulk, mas não conseguiu converter as oportunidades em gols. O Atlético-GO, por sua vez, demonstrou resiliência e conseguiu segurar o empate fora de casa, mantendo-se na luta para sair da zona de rebaixamento.

Próximos Confrontos

O próximo desafio do Atlético-MG será contra o Flamengo, na quarta-feira, pela 14ª rodada da Série A. A partida será realizada na Arena MRV, às 21h30 (horário de Brasília). O Atlético-GO, por sua vez, enfrentará o Red Bull Bragantino no mesmo dia e horário, no Estádio Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 ATLÉTICO-GO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 20/06/2024

Horário: 11 horas (Brasilia)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

GOLS: Paulinho, aos 23 do 1ºT (Atlético-MG) / Luiz Fernando, aos 11′ do 1ºT (Atlético-GO)

Cartões amarelos: Luiz Fernando, aos 28′ do 2ºT (Atlético-GO)

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Mariano, Igor Rabello e Rômulo; Brahian Palacios (Robert Santos), Paulo Vitor (Pedro Victor), Rodrigo Battaglia e Cadu (Alan Kardec); Paulinho e Igor Gomes; Hulk. Técnico: Gabriel Milito

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix Vinicius (Luiz Felipe) e Guilherme Romão; Alejo Cruz (Max), Lucas Kal e Roni (Randerson); Luiz Fernando, Emiliano Rodríguez (Derek) e Shaylon. Técnico: Anderson Gomes

