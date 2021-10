Fisiculturista acreano busca fazer história no Mr. Olympia 2021

O Mr. Olympia 2021, maior competição de fisiculturismo do mundo, que terá a sua 57ª edição em Orlando, nos EUA, entre os dias 7 a 10 de outubro, pode levar o acreano Ramon Dino, 26 anos, a fazer história. O atleta compete neste sábado, 9.

O portal Terra destacou que Ramon apresenta boas expectativas de figurar entre os 10 melhores do mundo. O Brasil deverá marcar presença em sete das 11 categorias em disputa. O acreano vai competir no maior campeonato de fisiculturismo do mundo que é o Mister Olympia. Até agora nenhum brasileiro ganhou esse campeonato, alguns brasileiros chegaram muito próximos de ganhar como Eduardo Correia e Caique Pro.

Ramon Queiroz (Ramon Dino), vai competir na categoria Classic Physique. Seus concorrentes serão Gabriel Zancanelli e o atual campeão: Chris Bumstead (Canadá). Dino competiu no campeonato Europa Pro e ficou em segundo lugar, ganhando a vaga para o Mister Olympia.

Nas redes sociais, vários amigos do atleta destacam a falta de apoio e incentivo por parte do governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte.

O evento marca o retorno de grandes eventos fitness com público e será a grande oportunidade do Brasil marcar, definitivamente, seu espaço entre as grandes nações do esporte.

A transmissão do evento acontecerá para o mundo inteiro via assinatura do pay-per-view oficial da competição.