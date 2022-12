Federação de Futebol fecha patrocínio para os clubes no Estadual

Começa nesta quinta, 8, a partir das 18h30, e termina no domingo, 11, na Arena da Juruá, em Cruzeiro do Sul, a Copa Amadora de Futebol. A competição será disputada nas quatro regionais do Estado e as finais serão em Cruzeiro do Sul, no mês de janeiro, com reinauguração da Arena do Juruá.

“Faremos todas as disputas nas regionais com 9 equipes. Faremos esse torneio para fechar o ano, mas para 2023 queremos organizar uma competição com equipes de todos os municípios”, afirmou o coordenador de esportes do Estado, Júnior Santiago.

Arena do Juruá

A Arena do Juruá passou por uma longa reforma e o objetivo é realizar a reinauguração oficial em janeiro de 2023. A praça de esporte fechou em 2016.

“A reforma vem sendo realizada dentro do exigido pela secretaria de Educação. Estamos trabalhando para que todos os laudos possam ser liberados e desta maneira o Náuas poderá voltar a disputar as partidas do Campeonato Estadual em Cruzeiro do Sul”, explicou o coordenador do núcleo de esportes no município, Adalcimar Carvalho.

Alto Acre

De acordo com Júnior Santiago, a região do Alto Acre será a próxima a receber a Copa Amadora.

“Estamos promovendo uma competição diferente. Atletas profissionais não podem jogar a Copa e vamos fechar o ano com um grande evento”, afirmou Júnior

