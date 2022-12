Fechando o cerco: Forças de Segurança encontram restante das armas exibidas por faccionados

Após os vídeos divulgados em redes sociais de dois faccionados fazendo ameaças e exibindo várias armas de grossa calibre na fronteira do Acre, os trabalhos envolvendo equipes do Gefron, CPCÃES, Polícia Penal, Civil, Militar e com apoio desta vez, da Polícia Nacional Boliviana, foi possível encontrar todo o arsenal mostrado.

Os trabalhos deram início no período da tarde desta terça-feira, dia 6. Sendo apreendido um fuzil 556, duas submetralhadoras e um revólver, além de carregadores. Dois indivíduos foram presos, sendo um boliviano de 22 e um brasileiro de 18 anos, em um casebre na invasão conhecida por “Favelinha”, localizada dentro do Bairro Liberdade em Epitaciolândia.

Não satisfeitos, as equipes de policiais deram seguimento aos trabalhos, uma vez que outras armas não haviam sido encontradas, além de outros suspeitos. Descobriram então que dois suspeitos estariam se escondendo em uma hospedaria na cidade vizinha de Cobija, lado boliviano.

Com o apoio da Polícia Nacional Boliviana, os dois foram localizados e presos, sendo repatriados de imediato e mostrando o local onde estariam o restante das armas que foram mostradas nos vídeos.

As armas, cerca de sete pistolas calibre 9 milímetros, carregadores e um simulacro de revólver (brinquedo), além de duas submetralhadoras com silenciadores, que foram escondidas dentro de um buraco enroladas em saco.

Ao todo, foram apreendidas 07 pistolas automáticas (9mm), 01 revólver (38), 01 fuzil americano (556), 04 submetralhadoras (9mm) e vários carregadores. Segundo foi informado por um dos detidos, essas armas teriam entrado no Brasil pela fronteira da Bolívia no Mato Grosso do Sul (MS).

As mesmas seriam usadas contra grupos criminosos rivais na fronteira, envolvendo as cidades de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija, onde acontece uma disputa por espaço e pelo controle do tráfico de drogas.

