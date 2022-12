Após exibirem submetralhadoras, pistolas e fuzil, faccionados são presos e armas apreendidas

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), assinou nesta terça-feira, 6, a ordem de serviço para a construção da 1° etapa do Centro Administrativo no Fórum da Comarca de Brasileia, localizado na Avenida José Ruy Lino, no Bairro Centro.

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, e a presidente do TJ/AC, desembargadora Waldirene Cordeiro, que estava acompanhada do vice-presidente, desembargador Roberto Barros, assinaram o documento para que a obra seja iniciada neste mês de dezembro.

De acordo com o gestor da Seinfra, o governo do Estado trabalha intensamente, em conjunto com os três poderes, visando levar dignidade no atendimento dos serviços públicos às populações dos 22 municípios, bem como gerar trabalho e renda para os operários da construção civil de cada cidade.

“O governador Gladson Cameli tem investido em todas as áreas do nosso estado, a partir de parcerias com as instituições, como esta que ajuda no fortalecimento das ações do Poder Judiciário. A obra visa oferecer estrutura para que a Comarca de Brasileia ofereça atendimento mais digno aos usuários do serviço e tenha funcionalidade nos trabalhos dos servidores, assegurando salubridade ao ambiente”, ressaltou.

A presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, afirmou que a obra é de suma importância para o município de Brasileia e ocorre em um local afastado de uma eventual alagação.

“O novo espaço do Poder Judiciário em Brasileia é uma obra muito esperada e necessária para a comarca e para todos os que estão dentro do Poder Judiciário, considerando duas alagações consecutivas que aquela região sofreu. É uma enorme alegria e, desta forma, agradeço ao chefe do Executivo, governador Gladson Cameli, que sempre tem apoiado os projetos do Poder Judiciário”, frisou a presidente.

Os investimentos são de mais de R$ 2 milhões. Os recursos são provenientes de emenda da bancada parlamentar de aproximadamente R$ 1,9 milhão, a partir de convênio com o Programa Calha Norte, e do Estado, do qual entra com contrapartida no valor de R$ 170 mil.

Visita às obras no setor de Tecnologia do Tribunal de Justiça do Acre

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, aproveitou o evento no TJAC, em Rio Branco, para vistoriar junto à presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, as obras de reforma e adequação no prédio da Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditec).

O investimento para a intervenção é de mais de R$ 1,7 milhão, oriundo de recurso próprio do Estado, e garantirá um ambiente mais salubre aos servidores do órgão e usuários do serviço. Os serviços estão em fase final de execução.

