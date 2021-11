Falta de arma não letal faz PM matar homem munido de faca a tiro

A morte de um homem no município de Porto Walter, no interior do Acre, tem gerado debate sobre a falta de armas não letais na instituição militar da cidade. O caso veio à tona após o suspeito ser baleado pela Polícia Militar enquanto fazia ameaças usando uma faca.

A situação aconteceu no último domingo, 7, quando a Polícia Militar conteve à tiro Nadson Barbosa, de 23 anos, que com uma faca, ameaçava familiares e a própria PM. O homem, atingido no abdômen, morreu nesta segunda-feira,8, no município, enquanto esperava transferência para Cruzeiro do Sul.

No interior do Acre, há deficiência de armas de contenção com choques ao invés de balas. O comandante da PM em Porto Walter, tenente Dória, explica que existe uma arma não letal no quartel, uma taser que dá choque, mas está sem cartucho. “Já pedimos o cartucho da taser pra Cruzeiro do Sul, que está aguardando chegar de Rio Branco”, conta.

Nadson bateu na esposa e ameaçava familiares com uma faca. A mulher chamou a Polícia Militar. O homem fugiu e se escondeu no matagal, mas ao receber voz de prisão, correu com a faca na mão em direção a um dos policiais, que atirou.

Segundo o tenente Dória, que tem um efetivo de 9 policiais, o militar que fez o disparo contra Nadson já está trabalhando normalmente. Este não foi o primeiro caso desta natureza em Porto Walter.

A arma de condutividade elétrica, como a pistola taser, é utilizada para contenção e neutralização de suspeitos sem necessidade de arma de fogo, o que minimiza os danos físicos causados, principalmente o efeito morte. A arma também é indicada para a contenção de pacientes psicóticos em crise e para evitar tentativas de suicídio.

Policia Civil não tem taser em nenhuma cidade do Vale do Juruá

O delegado Venicius Almeida, coordenador da Segurança Pública no Vale do Juruá, afirma que em nenhum dos 5 municípios da região, incluindo Cruzeiro do Sul e Porto Walter, há armas taser para o uso da Polícia Civil.

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul só afirmou que possui taser mas não citou quantidade.

Já a secretaria de Segurança Pública do Acre não informou. “Todas as Forças de Segurança Pública no Acre usam.

No que se refere à quantidade, por motivos de segurança, não se pode aferir”.